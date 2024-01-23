الاتحاد المصري: غياب الشناوي عن بقية مباريات المنتخب في البطولة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مدة غياب الحارس الأول للمنتخب محمد الشناوي، سيغيب الشناوي عن بقية مباريات المنتخب في بطولة أمم إفريقيا 2023 وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة منتخب مصر الأخيرة ضد منتخب الرأس الأخضر، تم تشخيص إصابة محمد الشناوي على أنها إصابة بخلع في الكتف وسيغيب بسبب تلك الإصابة عن بقية مباريات المنتخب في البطولة، قال الاتحاد المصري عبر حسابه الرسمي في موقع فيسبوك بأنه قد تم التنسيق بين الجهاز الطبي للمنتخب مع نظيره بالنادي الأهلي وتم الاتفاق على كافة الإجراءات بشأن الخطة العلاجية للاعب.

https://x.com/EFA/status/1749767100732768681?s=20

يذكر أن محمد الشناوي كان قد خرج مصاباً من مباراة مصر ضد الرأس الأخضر قبل انتهاء الوقت الأصلي، تم التبديل بين الشناوي والحارس الآخر محمد أبو جبل حيث أكمل الأخير المباراة وبتأكد الفترة التي سيغيبها الشناوي والتي ستكون شاملة جميع المباريات الأخرى التي سيخوضها المنتخب في حالة تأهله سيشارك الحارس الآخر محمد أبو جبل أساسيا ضمن المنتخب، يذكر بأن الأخير كان قد خاض سيناريو مشابه لما حدث حالياً وذلك في النسخة السابقة من بطولة أمم إفريقيا 2021 حيث تعرض محمد الشناوي لإصابة وتمت الاستعانة بخدمات محمد أبو جبل بديلا عنه وبفضل مجهود محمد أبو جبل تأهل منتخب مصر لنهائي البطولة حيث شارك ضد منتخب السنغال في المباراة النهائية التي خسرها لصالح السنغال، بغض النظر عن خسارة مصر للنهائي إلا أن أداء محمد أبو جبل كان استثنائيا ومميزا ويعول لكثير من الناس على مجهوداته في الوصول للنهائي وخاض محمد أبو جبل أربع مباريات في أمم إفريقيا 2021 وذلك أمام ساحل العاج والمغرب والكاميرون والمباراة النهائية أمام السنغال واستقبل محمد أبو جبل هدفا وحيداً خلال تلك المباريات أمام المغرب وحافظ على نظافة شباكه في ثلاث مباريات كما أن الإنجاز الأبرز للاعب في المباراة النهائية هو تصديه لركلة جزاء سددها لاعب ليفربول وقتها ساديو ماني في الوقت الأصلي للمباراة وحرم السنغال من هدف التقدم، يعتبر الكثير من المصريين إصابة الشناوي “فال خير” بالنسبة للمنتخب حيث أن إصابته الأخير كانت قد تسببت في وصول منتخب مصر إلى النهائي ذلك فضلا عن الأداء المتذبذب الذي يقدمه رفقة المنتخب حيث استقبل الشناوي في دور المجموعات ستة أهداف في ثلاث مباريات وفشل في التصدي لتسديدات سهلة واستقبل أهدافا غريبة، ينضم محمد الشناوي لزميله محمد صلاح الذي خرج أيضاً مصاباً أثناء مباراة منتخب مصر أمام منتخب غانا والتي انتهت بالتعادل، يذكر أنه تم الإعلان لاحقا عن سفر محمد صلاح إلى ليفربول لمواصلة عمليته العلاجية حتى يتم تأهيله مجددا للمشاركة في المباريات المقبلة للفراعنة حيث من المفترض أن يغيب صلاح عن مباراة الرأس الأخضر الأخيرة ومباراة المنتخب في دور ثمن النهائي ثم سيعود مجدداً في حال تأهل الفراعنة لربع النهائي وما يليه.

يذكر بأن منتخب مصر كان قد تأهل أمس بعد تعادله مع منتخب الرأس الأخضر بهدفين لمثلهما، وتأهل منتخب مصر في وصافة المجموعة بعد تعادل منتخب غانا وموزمبيق أيضا بهدفين لمثلهما وكانت مباريات منتخب مصر السابقة في البطولة قد انتهت بالتعادل أمام موزمبيق بهدفين لمثلهما، ثم التعادل أمام غانا بنفس النتيجة وأخيرا التعادل أمام منتخب الرأس الأخضر بنفس النتيجة أيضا، سيتم تحديد منافس منتخب مصر القادم بعد حسم جميع المنتخبات المتأهلة لثمن النهائي من البطولة وبما إن منتخب مصر كان قد حل في المركز الثاني ومن المحتمل أن يواجه منتخبات أخرى قوية من منتخبات التصنيف الأول.