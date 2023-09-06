الاتحاد السكندري يكشف حقيقة وجود مفاوضات من الأهلي بشأن ضم مابولولو في الصيف

كشف محمد أحمد عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري، حقيقة وجود مفاوضات من جانب الأهلي بشأن التعاقد مع الأنجولي كريستوفر مابولولو مهاجم زعيم الثغر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأنجولي كريستوفر مابولولو - مصدر الصورة: موقع العربية

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري خلال تصريحات تليفزيونية على الحدث اليوم: أن النادي الأهلي لم يفاوض مابولولو خلال الفترة الماضية، ولن نفرط في اللاعب حاليًا رغم العرض الضخم الذي عُرض علينا من جانب السعودية للتعاقد معه ولكن العرض قوبل بالرفض.

وأشار “أحمد” إلى أن هناك صفقات في الطريق للاتحاد السكندري، حيث أننا في طريقنا لإتمام التعاقد مع مهاجم إفريقي خلال الفترة المقبلة، وهو مهاجم غاني الجنسية تحت السن.

وأوضح أن من المقرر إعلان الصفقة خلال الفترة القليلة المقبلة، ولن يكون بديلًا للأنجولي كريستوفر مابولولو.