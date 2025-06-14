الاتحاد السعودي يقترب من ضم “جوهرة” النصر في الميركاتو الصيفي

أفادت تقارير صحفية، بأن إدارة نادي الاتحاد السعودي، تتحرك بشكل عاجل، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لتعزيز صفوف الفريق الأول، بالتعاقد مع أحد نجوم نادي النصر.

ويواصل نادي الاتحاد تحركاته من أجل تدعيم الفريق الاول، خلال الموسم المقبل 2025/2026، والذي سيشهد ضغطًا كبيرًا عليه، إذ سيشارك في دوري روشن السعودي وكأس الملك وكأس السوبر السعودي، وأخيرًا دوري أبطال آسيا للنخبة.

ونتيجة لذلك، يسعى الاتحاد بقيادة مدربه الفرنسي لوران بلان، لتدعيم صفوفه بشكل مميز خلال الوقت الحالي، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي المقبل 2024/2025.

ونال نادي الاتحاد

الاتحاد السعودي يستهدف جوهرة النصر

وبحسب ما ذكرته التقارير الإخبارية، فإن نادي الاتحاد السعودي نجح في الحصول على توقيع محمد هزازي، لاعب نادي النصر من مواليد 2006.

ونجحت مساعي إدارة النادي الغربي للتعاقد مع هزازي، بعد دخوله الفترة الحرة في عقده، ليُصبح لاعبًا في فريقه بالموسم المقبل 2025/2026.

وتابع الاتحاد رحلة تدعيم صفوف الفريق الأول، بلاعبين مميزين، بعد أن نجح في التعاقد مع محمد برناوي مدافع نادي الهلال، وقائد المنتخب السعودي للشباب.

الاتحاد يخطف محمد برناوي من الهلال

وجاءت صفقة برناوي، عقب دخوله الفترة الحرة من عقده مع النادي الهلالي، لينجح في ضم هزازي من “العالمي”.

ومن المقررأن يوقع محمد هزازي عقدًا يمتد لأربعة مواسم حتى صيف 2029، في إطار خطة إدارة الاتحاد لبناء فريق قوي قادر على المنافسة على البطولات.

من هو محمد هزازي لاعب الاتحاد الجديد؟

الجدير بالذكر أن محمد هزازي، المولود في 8 أبريل 2006، يعد واحدًا من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم السعودية، وينشط هزازي في مركز لاعب الوسط المحوري.

وتدرج النجم الشاب في الفئات السنية لنادي النصر السعودي، إذ لعب لفريق تحت 17 عاماً ثم فريق الشباب تحت 19 عاماً حتى عام 2024، مقدماً مستويات لفتت أنظار العديد من الأندية.