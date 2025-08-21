الاتحاد السعودي يفتح باب الرحيل أمام نجمه بعد توديع كأس السوبر السعودي

فجرت تقارير صحفية، اليوم الخميس، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن نادي الاتحاد السعودي قرر فتح باب الرحيل أمام أحد نجوم الفريق الأول، عقب توديع كأس السوبر السعودي 2025، إثر الخسارة من النصر (2-1).

واستطاع فريق الاتحاد، بقيادة المدرب الفرنسي لوران بلان، التتويج بالثنائية المحلية في الموسم الماضي 2024/2025، بعد الفوز بلقب دوري روشن السعودي بجانب كأس خادم الحرمين الشريفين.

لكن الفريق السعودي لم ينجح في إكمال الثلاثية المحلية، بعدما تعرض للإقصاء من الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر 2025، أول أمس الثلاثاء، في هونغ كونغ، إثر الخسارة بنتيجة (2-1) أمام النصر.

وشهدت مباراة النصر والاتحاد مواجهة لاعب الوسط الجزائري الدولي، حسام عوار، انتقادات واسعة بعد الخسارة المفاجئة أمام العالمي، نظرًا لسوء مستواه في هذه المباراة، ونيله التقييم الأقل بين زملائه.

حسام عوار يقترب من مغادرة الاتحاد

وفقًا لما ذكره موقع “Africa foot” المختص بأخبار كرة القدم الأفريقية، فإن حسام عوار يقترب بشدة من مغادرة صفوف الاتحاد قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونوه التقرير بأن النجم الجزائري هو من طلب الرحيل عن صفوف فريق الاتحاد السعودي هذا الصيف، وهو ما وافقت عليه إدارة الاتحاد بشرط الحصول على عرض مالي مناسب.

لكن التقرير لم يعلن النادي الذي يرغب في الحصول على خدمات حسام عوار، ولكن موافقة الاتحاد على رحيل الجزائري ستجعله أول ضحايا مباراة النصر في كأس السوبر.

ماذا قدم حسام عوار مع الاتحاد السعودي؟

ومن الجدير بالذكر أن حسام عوار، البالغ من العمر 27 عامًا، قد انضم إلى صفوف الاتحاد قادمًا من روما الإيطالي في صيف 2024 بعقدٍ يمتدّ حتى يونيو 2028.

ولعب متوسط الميدان الجزائري الدولي خلال موسمه الأول رفقة العميد 35 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 13 هدفاً، وقدّم 4 تمريرات حاسمة.