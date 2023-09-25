الاتحاد السعودي يعلن مدة غياب كريم بنزيما بعد تعرضه للإصابة

أعلن نادي الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” للتدوينات القصيرة، عن مدة غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بعد تعرضه للإصابة.

كريم بنزيما لاعب الاتحاد - مصدر الصورة: صحيفة اليوم

ومن المقرر أن يلعب فريق الاتحاد مساء غدٍ الثلاثاء أمام نظيره الخلود في إطار منافسات الدور الـ 32 من بطولة كأس الملك السعودي للموسم الحالي 2023/2024.

الاتحاد السعودي يعلن مدة غياب بنزيما

وذكر حساب نادي الاتحاد الرسمي بأن: “تعرض كريم بنزيما لاصابة في عضلة الفخذ اليمنى وسيحتاج على اثرها برنامج علاجي وتأهيل لمدة 7 أيام”.

وكان لاعبو الاتحاد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، قد غادروا إلى القصيم، عقب نهاية تدريبات اليوم الثلاثاء استعدادًا لخوض مواجهة الخلود.

واستطاع فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد أن يستعيد صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2023/2024 بعد نهاية الجولة 7 برصيد 18 نقطة.