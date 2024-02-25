الاتحاد السعودي يستضيف الوحدة ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من دوري روشن

تستكمل غدا منافسات الجولة الحادية والعشرون من الدوري السعودي لكرة القدم بعدد من المباريات يأتي أبرزها لقاء الهلال السعودي الذي يحل ضيفا على فريق الاتفاق، كما تقام أيضا غدا مباراة الاتحاد السعودي الذي يستضيف فريق الوحدة ضمن منافسات ذات الجولة، في هذا الموضوع سنتعرف على موعد مباراة الاتحاد والوحدة كما سنتناول عرض موقف الفريقين في الدوري السعودي حتى الآن.

موعد مباراة الاتحاد والوحدة

موعد مباراة الاتحاد والوحدة

ومن المقرر أن يستضيف فريق الاتحاد السعودي فريق الوحدة يوم الاثنين القادم الموافق السادس والعشرون من فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرةـ، تلعب مباراة الفريقين ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون من الدوري السعودي، وسيتم نقل المباراة عبر مجموعة قنوات SSC السعودية الناقلة لجميع مباريات الدوري في السعودية، جدير بالذكر أن مباريات فريق الاتحاد السعودي تشهد هذا الموسم متابعة كبيرة جدا داخل المملكة السعودية وخارجها خصوصا وأنه يضم بين صفوفه عدد كبير من أبرز نجوم الكرة العالمية يأتي على رأسهم كريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق وكانتي لاعب تشيلسي السابق.

ترتيب الاتحاد في الدوري السعودي

على الرغم من التدعيمات القوية جدا التي أجراها فريق الاتحاد السعودي هذا الموسم إلا أن موسمه الكروي لم يحظى بالنجاحات المنتظرة منة على المستوى المحلي، إذ أن فريق الاتحاد يحتل حاليا المركز الخامس في ترتيب مسابقة الدوري السعودي لكرة القدم برصيد أربعة وثلاثون نقطة فقط تمكن من حصدها بهد أن فاز في عشر لقاءات وتعادل في أربعة وتلقى الهزيمة في ست مباريات.

ترتيب فريق الوحدة

أما عن فريق الوحدة فهو من فرق منتصف الدوري السعودي إذ يحتل الفريق حاليا المركز التاسع في ترتيب المسابقة برصيد ستة وعشرون نقطة فقط جمعها من الفوز في ثمان لقاءات والتعادل في مباراتين في حين تلقى الهزيمة في عشر مباريات، تجدر الإشارة إلى أن فريق الاتحاد كان قد تمكن من الفوز على فريق الوحدة في مباراة الدور الأول بثلاثة أهداف دون رد على الرغم من كون المباراة كانت في ملعب فريق الوحدة.