الاتحاد السعودي يستأنف مفاوضات التعاقد مع “محمد صلاح” من جديد

أفادت بعض التقارير الصحفية على أن نادي الاتحاد السعودي استأنف من جديد مفاوضات التعاقد مع النجم العربي محمد صلاح لاعب ليفربول، وكان نادي اتحاد جدة قد حاول التعاقد مع صلاح في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة لكن لم تتم الصفقة.

عرض اتحاد جدة لضم صلاح

وقد اكدت صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية أن نادي اتحاد جدة يريد ضم محمد صلاح مقابل 235 مليون يورو بالإضافة إلى 85 مليون يورو راتب سنوي.

وإن حدث ذلك فإن صفقة محمد صلاح ستكون الأغلى في تاريخ كرة القدم، وسيتقاضى صلاح راتب مع اتحاد جدة أكثر من راتبه الحالي مع ليفربول بأربع أضعاف.

عودة صلاح لليفربول

وقد شارك محمد صلاح اليوم في تدريبات ليفربول الجماعية في إطار برنامجه العلاجي بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار.