الاتحاد السعودي يستأنف تدريباته تحضيرا لمواجهة التعاون في دوري روشن 2023/2024

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، تدريباته الجماعية، مساء اليوم السبت، ضمن الاستعداد للمرحلة المقبلة من منافسات الموسم بداية من مواجهة التعاون القوية.

تدريبات الاتحاد السعودي - المصدر: تويتر الرسمي

الاتحاد يستأنف تدريباته الجماعية

شهدت تدريبات الاتحاد تواجد النجم الدولي حسن كادش في العيادة الطبية لإجراء جلسات علاجية على موضع إصابته في العضلة الضامة التي تعرض لها آثناء تواجده في معسكر المنتخب السعودي تحت إشراف الجهاز الطبي.

وتركز مران نادي الاتحاد، بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو إسبريتو سانتو، على الجوانب الفنية، قبل أن يختتم التدريبات استعدادًا للمباراة الودية ضد الوحدة.

📝 الاتحاد مساء السبت pic.twitter.com/WblhJHoio7 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 14, 2023

الاتحاد يواجه الوحدة وديا

ومن المقرر ويستضيف فريق الاتحاد نظيره الوحدة في مباراة ودية في الثامنة مساء الغد الأحد، على ملعب النادي، خلال فترة التوقف الدولي، قبل استئناف بطولة دوري روشن.

الاتحاد يلاقي التعاون في الدوري السعودي

ويتواجد فريق الاتحاد في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة من 9 جولات، ويطمح كريم بنزيما ورفاقه إلى استعادة توازنهم وتحقيق الفوز على سكري القصيم.

ويستعد فريق الاتحاد لمواجهة التعاون، في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2023/2024.