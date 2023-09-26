الاتحاد السعودي يرغب في التعاقد مع جادون سانشو من مانشستر يونايتد بعد الخلاف بين اللاعب وإدارة مانشستر يونايتد

شهدت علاقة الجناح الإنجليزي جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد مع المدرب الهولندي إيريك تين هاج توتراً كبيراً في الفترة الماضية بعد الأزمة الكبيرة التي وقعت بين المدرب ولاعبه في الفترة الأخيرة.

الصورة من موقع جول

وكانت إدارة مانشستر يونايتد قد أعلنت في وقت سابق عن استبعاد الجناح الإنجليزي عن التدريبات الجماعية للفريق حتى يتم حل المشاكل الانضباطية بعد دخوله في مشادة مع مدربه الهولندي تين هاج، مما أدى إلى قيام اللاعب بالتدريب بشكل منفرد بعدما أصدر بياناً يهاجم فيه مدربه في الفريق.

رغبة الاتحاد في التعاقد

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن نادي الاتحاد السعودي يرغب في التعاقد مع الجناح الإنجليزي ويرغب في الدخول في مفاوضات مع إدارة مانشستر يونايتد من أجل الحصول على خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية القادمة خاصة بعدما أشارت بعض التقارير الإنجليزية إلى أن اللاعب لن يلعب مجدداً مع الفريق في ظل وجود المدرب الهولندي إيريك تين هاج.

وأشارت صحيفة ديلي ميرور البريطانية إلى أن إدارة مانشستر يونايتد بقيادة المدرب الهولندي مستعدة لسماع كافة العروض بخصوص اللاعب، وأشارت الصحيفة إلى أن نادي الاتحاد السعودي على رأس القائمة المهتمة بضم اللاعب الذي يبلغ من العمر 23 عام وكذلك يرغب في التعاقد معه نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

قدوم اللاعب لمانشستر يونايتد

يذكر أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تعاقد مع اللاعب الإنجليزي في صيف عام 2021 قادماً من نادي بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 80 مليون جنيه إسترليني ولكن اللاعب لم يؤدي الأداء المطلوب منه خلال الفترة التي قضاها مع الفريق وشهد أدائه تذبذباً كبيراً إلى أن حصلت هذه المشاكل بينه وبين مدربه في الفريق.