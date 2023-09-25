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الاتحاد السعودي يجدد عقد مهند الشنقيطي حتى عام 2029

عمر عبد العزيز أحمد

أعلن نادي الاتحاد السعودي، برئاسة أنمار الحائلي، في اللحظات الأولى من صباح اليوم الإثنين، عن إتمام التجديد الرسمي لعقد لاعبه مهند الشنقيطي حتى 2029.

الاتحاد يجدد عقد مهند الشنقيطي حتى عام 2029

مهند الشنقيطي - مصدر الصورة: صحيفة اليوم

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الاتحاد يجدد عقد مهند الشنقيطي حتى عام 2029

وقال نادي الاتحاد السعودي في بيان رسمي بأنه: “يعلن المركز الإعلامي عن تجديد مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي عقد اللاعب مهند الشنقيطي لمدة خمسة مواسم”.

وواصل بيان نادي الاتحاد: “يتمنى مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد للاعب التوفيق مع زملائه لتحقيق تطلعات جماهبير نادي الاتحاد الوفية”.

ومن الجدير بالذكر أن مهند الشنقيطي البالغ من العمر 24 عامًا إلى نادي الاتحاد في 2018 قادما من صفوف أحد.

وخاض مهند الشنقيطي بقميص نادي الاتحاد في 82 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع 3.

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عمر عبد العزيز أحمد

محرر صحفي في قسم الرياضة.. أعمل في موقع نجوم مصرية، القاهرة 24، واتس كورة، وسبق لي العمل في العديد من الصحف والمواقع الشهيرة مثل الفجر، سبورت 360، سبورت جول، أوليه، المواطن.

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