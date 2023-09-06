الاتحاد السعودي والأهلي يتنافسان على فيصل الغامدي جوهرة الاتفاق

فجرت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل، بأن نادي الاتحاد السعودي تقدم بطلب شفهي لنظيرتها في نادي الاتفاق، وذلك من أجل شراء خدمات اللاعب فيصل الغامدي، مقابل 35 مليون ريال.

اللاعب فيصل الغامدي - المصدر: صور جوجل

الاتحاد والأهلي يتنافسان على فيصل الغامدي

ومن المقرر أن يجري الاتحاد قرارا حاسما يحسم من خلاله مسألة التعاقد مع فيصل الغامدي، بتقديم مبلغ مالي يشتمل على إعارة عبدالرحمن العبود، مع الانتقال النهائي للاعب حمدان الشمراني، الذي يلعب على سبيل الإعارة بصفوف فارس الدهناء.

بينما أشارت بعض التقارير إلى أن إدارة النادي الأهلي ما تزال تجري مباحثاتها مع نظيرتها في نادي الاتفاق، ولكن مفاوض الأهلي رفض زيادة المبلغ المالي للصفقة، حيث أن الاتفاق اشترط الحصول على 57.5 مليون ريال من أجل اتمام الصفقة بصورة حاسمة.