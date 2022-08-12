الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية يستعد لإطلاق منتدى العالم القادم

يستعد الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، إطلاق “منتدى العالم القادم” الذي تختتم به فعاليات وأنشطة موسم الجيمرز – أكبر حدث للرياضات الإلكترونية والألعاب في العالم – المقام حاليًا في العاصمة الرياض.

ومن المقرر أن يُقام “منتدى العالم القادم” في 7 – 8 من سبتمبر القادم، على أن يضم نخبة من الخبراء والمحللين العالميين في قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية، منهم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، والرئيس التنفيذي للاتحاد البريطاني للرياضات الإلكترونية نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية تشيستر كينغ، والرئيس التنفيذي والشريك في GGTech لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ماريو بيريز غيريرا، والمدير العام للأمن في الاتحاد الأفريقي لتطوير الرياضات الإلكترونية سايو أولوابي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في Esports Entertainment Group غرانت جونسون، والمؤسس المشارك ومدير برنامج الرياضات الإلكترونية بجامعة ميامي الأمريكية البروفيسور جلين بلات، ورئيس الاتحاد السويسري للرياضات الإلكترونية بوريس ماينكورت، وصانع المحتوى في الرياضات والألعاب الإلكترونية مارك كاي، ورئيس الاتحاد الأفريقي للرياضات الإلكترونية إيمانويل أويلاكين، واللاعبة المحترفة ووكيلة أعمال لاعبي الرياضات الإلكترونية مديحة ناز.

وسيشهد “منتدى العالم القادم” حضور ومشاركة أكثر من 1,200 شخصية بارزة في قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية دولياً من وزراء الرياضة في الدول الرائدة، وكبار المستثمرين، ومطوري الألعاب، والاتحادات الرياضية والبطولات، ومقدمي الخدمات التقنية، واللاعبين، والشركات الناشئة، وممثلي القطاع العام، والعلامات التجارية، والمعلنين، والناشرين، ووسائل الإعلام.

وعن المنتدى أوضح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، أن هذا الحدث يهدف إلى سد الفجوة بين إبداع العالم الافتراضي والتطوير والتنمية التي تحدث في العالم الحقيقي، وذلك من خلال إيجاد مكان مناسبة ليلتقي فيها قادة ورواد قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية، لمشاركة الأفكار حول هذا الجانب.

وكذلك مناقشة العديد من الأمور التي يمكنها أن تساهم في الدفع بعجلة مستقبل القطاع وأخذ خطوات حقيقية إلى الأمام تُحدث أثراً كبيراً في صناعة الرياضات والألعاب الإلكترونية، مؤكداً أن منتدى العالم القادم سيكون بوابة الدخول إلى حقبة جديدة من النمو لهذه الصناعة.

يذكر أن المنتدى سيناقش أهم الموضوعات ذات الصلة بالرياضات والألعاب الإلكترونية، وسيركز في ذلك على بعض الأفكار الأساسية، التي تشمل التحديات التي تواجه تطور التقنية والتي تؤثر على منظومة الرياضات والألعاب الإلكترونية، وأحدث التطورات في الألعاب الإلكترونية السحابية، ومنصات اللعب، بالإضافة إلى صناعة المحتوى، والأفكار المستحدثة حول الألعاب الإلكترونية ذات الأثر، وتأثير الألعاب الإلكترونية على العالم، والجانب الإبداعي للألعاب الإلكترونية في مختلف القطاعات، إلى جانب موضوعات تتعلق بمستقبل هذه الصناعة في المملكة والعالم.