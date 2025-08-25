الاتحاد السعودي يقترب من صفقة تاريخية أوروبية

تشهد فترة الانتقالات الصيفية الحالية تحركات مكثفة من إدارة نادي الاتحاد السعودي، حيث دخل النادي في مفاوضات متقدمة مع بورتو البرتغالي للتعاقد مع النجم الواعد رودريجو مورا، الذي يُعد من أبرز المواهب الأوروبية الصاعدة خلال السنوات الأخيرة.

عرض ضخم من الاتحاد

وبحسب تقارير صحفية بلجيكية، فإن الاتحاد حصل على موافقة مبدئية من اللاعب، فيما يجهز النادي عرضًا رسميًا تصل قيمته إلى 75 مليون يورو تُدفع على عدة مراحل.

هذه الخطوة تهدف إلى إقناع بورتو بالتخلي عن نجمه دون اللجوء إلى الشرط الجزائي الذي ينص على 70 مليون يورو تدفع دفعة واحدة.

ورغم رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة، لا تزال إدارة بورتو متمسكة بخيار الشرط الجزائي، في حين يسعى الاتحاد للتوصل إلى صيغة مالية مرنة تتماشى مع خططه المستقبلية.

من هو رودريجو مورا؟

يبلغ مورا من العمر 18 عامًا فقط، لكنه خطف الأضواء منذ تصعيده إلى الفريق الأول لبورتو صيف العام الماضي.

يلعب في مركز صانع الألعاب مع قدرته على شغل مركزي الجناح الأيمن والأيسر، ما يمنحه مرونة تكتيكية عالية.

خلال الموسم الماضي، شارك في 36 مباراة سجل خلالها 11 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة، ما جعله هدفًا لعدد من كبار أندية أوروبا.

في حال حسم المفاوضات، سيصبح مورا الأغلى في تاريخ الاتحاد، متجاوزًا صفقة الفرنسي موسى ديابي (60 مليون يورو).

كما سيُصنف ضمن أغلى ثلاث صفقات في الدوري السعودي، خلف نيمار (90 مليون يورو – الهلال) وجون دوران (77 مليون يورو – النصر).

مشروع مستقبلي للاتحاد

الصفقة المرتقبة تأتي ضمن خطة الاتحاد لبناء فريق قوي يجمع بين الخبرات العالمية والنجوم الشباب، بهدف تعزيز مكانته محليًا وقاريًا، وإرساء مشروع طويل المدى يضعه في واجهة كرة القدم الآسيوية والعالمية.