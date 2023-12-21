الاتحاد الدولي FIFA يوجه الدعوة للجماهير للحضور والاستمتاع بليلة ختام كأس العالم للأندية 2023

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA الدعوة للجماهير الرياضية للحضور والاستمتاع بالأنشطة الرياضية والفنية والغنائية في حفل ختام كأس العالم للأندية لعام 2023 في المملكة العربية السعودية، غداً الجمعة في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وأعلن FIFA أن حفل الختام سيتضمن مجموعة من الفعاليات الترفيهية والموسيقية وسيكون هناك العديد من المفاجآت في ليلة التتويج، بمشاركة قط الرمال (هدّاف)، التميمة الرسمية للبطولة.

من المقرر أن يبدأ الحفل الختامي في الساعة 8:30 مساءً، قبل انطلاق المباراة النهائية التي ستجمع بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي (حامل لقب دوري أبطال أوروبا) وفلومينينسي البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية)، وقد تأهل الفريقان بعد تغلبهما على أندية أوراوا الياباني والأهلي المصري في نصف نهائي البطولة.

وناشدت FIFA الجماهير بالوصول إلى الملعب مبكرًا، والاستمتاع بالأنشطة الرياضية والموسيقية وخيارات التسوق في منطقة الجماهير، كما تؤكد على أهمية الالتزام بتعليمات الجهات المنظمة والجهات ذات العلاقة.

وتذكر أنه يمكن الحصول على تذاكر المباراة النهائية وحفل التتويج ببطل كأس العالم للأندية FIFA™️ العشرين عبر موقع FIFA الإلكتروني www.fifa.com/tickets.