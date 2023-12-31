الاتحاد الدولي يعلن قائمة الأفضل في العالم لعام 2023 ومحمد صلاح خارج قائمة أفضل 10 لاعبين

أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، يوم السبت، قائمة الأفضل في العالم لعام 2023، والتي شهدت صدمة كبيرة للمصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول وقائد المنتخب الوطني، حيث خرج من قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم، وحل في المركز الثاني عشر بخمس نقاط فقط.

وحصل النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب فريق مانشستر سيتي، على المركز الأول في القائمة برصيد 208 نقاط، يليه الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، في المركز الثاني بـ105 نقاط، ثم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، في المركز الثالث بـ85 نقطة.

وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، في المركز الرابع بـ80 نقطة، ثم الفرنسي كريم بنزيمة، لاعب ريال مدريد، في المركز الخامس بـ75 نقطة، ثم الإيطالي جورجينيو، لاعب تشيلسي، في المركز السادس بـ70 نقطة، ثم الألماني روبرت ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة، في المركز السابع بـ65 نقطة، ثم البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، في المركز الثامن بـ60 نقطة، ثم الإسباني رودري، لاعب مانشستر سيتي، في المركز التاسع بـ55 نقطة.

جدول ترتيب أفضل 10 لاعبين في العالم لعام 2023

المركز اللاعب الجنسية النادي النقاط 1 إيرلينج هالاند النرويج مانشستر سيتي 208 2 كيليان مبابي فرنسا باريس سان جيرمان 105 3 ليونيل ميسي الأرجنتين إنتر ميامي 85 4 كريستيانو رونالدو البرتغال مانشستر يونايتد 80 5 كريم بنزيمة فرنسا ريال مدريد 75 6 جورجينيو إيطاليا تشيلسي 70 7 روبرت ليفاندوفسكي ألمانيا برشلونة 65 8 كيفن دي بروين بلجيكا مانشستر سيتي 60 9 رودري إسبانيا مانشستر سيتي 55

بيلينجهام أفضل لاعب شاب في عام 2023

وتوج جود بيلينجهام، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، بجائزة أفضل لاعب شاب في عام 2023، بعدما حصل على 276 نقطة متفوقا على أقرب منافسيه جمال موسيال لاعب بايرن ميونخ الألماني.

أفضل مدير فني في عام 2023

وانتزع بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي جائزة أفضل مدير فني في عام 2023 من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء بعدد نقاط 281، حين حين حصل كارلو أنشيلوتي على المركز الثاني بـ56 نقطة.

الترتيب الاسم الدولة النادي النقاط 1 Pep Guardiola إسبانيا مانشستر سيتي (إنجلترا) 281 2 Carlo Ancelotti إيطاليا ريال مدريد (إسبانيا) 56 3 Luciano Spalletti إيطاليا نابولي (إيطاليا) 53 4 Simone Inzaghi إيطاليا إنتر ميلان (إيطاليا) 51 5 Fernando Diniz البرازيل فلومينينسي (البرازيل) 33 6 Mikel Arteta إسبانيا أرسنال (إنجلترا) 30 7 Xavi إسبانيا برشلونة (إسبانيا) 26 8 Ange Postecoglou أستراليا توتنهام (إنجلترا) 12 9 Unai Emery إسبانيا أستون فيلا (إنجلترا) 8 10 Jürgen Klopp ألمانيا ليفربول (إنجلترا) 6

أفضل حارس مرمي في 2023

كما حصل إيدرسون حارس مرمى فريق مانشستر سيتي على جائزة أفضل حارس في 2023 بعدد نقاط 145 نقطة، متفوقا على أقرب ملاحقيه إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا.

الجدول التالي يوضح ترتيب أفضل حراس المرمى في العالم لعام 2023، حسب تصنيف الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS):

الترتيب اللاعب البلد النادي النقاط 1 إديرسون البرازيل مانشستر سيتي (إنجلترا) 145 2 إيميليانو مارتينيز الأرجنتين أستون فيلا (إنجلترا) 76 3 تيبو كورتوا بلجيكا ريال مدريد (إسبانيا) 73 4 مارك-أندريه تير شتيجن ألمانيا برشلونة (إسبانيا) 58 5 يان أوبلاك سلوفينيا أتلتيكو مدريد (إسبانيا) 36 6 جانلويجي دونارumma إيطاليا باريس سان جيرمان (فرنسا) 23 7 ياسين بونو المغرب إشبيلية/الهلال (السعودية) 22 8 أليسون البرازيل ليفربول (إنجلترا) 19 9 أندريه أونانا الكاميرون إنتر/مانشستر يونايتد (إنجلترا) 16 10 مايك ماينان فرنسا ميلان (إيطاليا) 13

يذكر أن محمد صلاح يستعد لخوض مباراة رفقة ليفربول أمام نيوكاسل، والمقرر لها يوم الاثنين المقبل بمنافسات الدوري الإنجليزي.