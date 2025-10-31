أخبار الرياضة

الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يعلن قائمة المرشحين لجائزة أفضل صانع ألعاب في العالم 2025

معتز خليل

أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء (IFFHS) عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل صانع ألعاب في العالم لعام 2025، والتي تضم نخبة من أبرز نجوم كرة القدم حول العالم.

ويُجري الاتحاد تصويته السنوي بناءً على الأداء خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر، وليس وفقًا للموسم الكروي، على أن تُعلن النتائج النهائية في 15 يناير 2026.

⚙️ لجنة التحكيم

تضم اللجنة أكثر من 120 خبيرًا وصحفيًا رياضيًا من مختلف القارات، وتشمل جوائز الاتحاد فئات عديدة مثل:

  • أفضل هداف في العالم
  • تصنيف الأندية العالمية
  • أفضل الدوريات
  • أفضل حارس، مدرب، حكم، ولاعب شاب

كما يُعلن الاتحاد يوميًا عن القوائم المرشحة لمختلف الفئات، على أن يتم نشر النتائج النهائية بعد 10 ديسمبر 2025.

🌟 أبرز الغائبين

لم تتضمن القائمة النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، رغم تألقه الكبير تحت قيادة المدرب آرني سلوت خلال موسم 2024/2025.

اللاعبالجنسيةالنادي
أردا جولرتركياريال مدريد
برونو فرنانديزالبرتغالمانشستر يونايتد
كول بالمرإنجلتراتشيلسي
فلوريان فيرتزألمانياباير ليفركوزن / ليفربول
جود بيلينجهامإنجلتراريال مدريد
كيفن دي بروينبلجيكامانشستر سيتي / نابولي
لامين يامالإسبانيابرشلونة
مارتن أوديجاردالنرويجآرسنال
بيدريإسبانيابرشلونة
فيتينياالبرتغالباريس سان جيرمان
ليونيل ميسيالأرجنتينإنتر ميامي
جيمس رودريجيزكولومبياليون
ريو هاتاتياليابانسلتيك
محمد قدوسغاناوست هام / توتنهام
مالك تيلمانالولايات المتحدةآيندهوفن / باير ليفركوزن

