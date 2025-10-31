الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يعلن قائمة المرشحين لجائزة أفضل صانع ألعاب في العالم 2025

أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء (IFFHS) عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل صانع ألعاب في العالم لعام 2025، والتي تضم نخبة من أبرز نجوم كرة القدم حول العالم.

ويُجري الاتحاد تصويته السنوي بناءً على الأداء خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر، وليس وفقًا للموسم الكروي، على أن تُعلن النتائج النهائية في 15 يناير 2026.

الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يعلن قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم 2025

⚙️ لجنة التحكيم

تضم اللجنة أكثر من 120 خبيرًا وصحفيًا رياضيًا من مختلف القارات، وتشمل جوائز الاتحاد فئات عديدة مثل:

أفضل هداف في العالم

تصنيف الأندية العالمية

أفضل الدوريات

أفضل حارس، مدرب، حكم، ولاعب شاب

كما يُعلن الاتحاد يوميًا عن القوائم المرشحة لمختلف الفئات، على أن يتم نشر النتائج النهائية بعد 10 ديسمبر 2025.

🚨🚨🚨 رســـمـــيـــا | اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل صانع العاب في عام 2025 ، المقدمة من الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم . ✅✅✅✅✅✅✅✅✅

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/vyUbT9F5Lb — هشام التميمي (@ith3sham) October 31, 2025

🌟 أبرز الغائبين

لم تتضمن القائمة النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، رغم تألقه الكبير تحت قيادة المدرب آرني سلوت خلال موسم 2024/2025.

الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يعلن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم 2025

اللاعب الجنسية النادي أردا جولر تركيا ريال مدريد برونو فرنانديز البرتغال مانشستر يونايتد كول بالمر إنجلترا تشيلسي فلوريان فيرتز ألمانيا باير ليفركوزن / ليفربول جود بيلينجهام إنجلترا ريال مدريد كيفن دي بروين بلجيكا مانشستر سيتي / نابولي لامين يامال إسبانيا برشلونة مارتن أوديجارد النرويج آرسنال بيدري إسبانيا برشلونة فيتينيا البرتغال باريس سان جيرمان ليونيل ميسي الأرجنتين إنتر ميامي جيمس رودريجيز كولومبيا ليون ريو هاتاتي اليابان سلتيك محمد قدوس غانا وست هام / توتنهام مالك تيلمان الولايات المتحدة آيندهوفن / باير ليفركوزن

الزمالك يحسم مصير المدرب يانيك فيريرا بعد تراجع النتائج