الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يعلن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم 2025
أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء (IFFHS) عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم – فئة الرجال لعام 2025، وهي الجائزة التي تحظى بترقب واسع من عشاق كرة القدم حول العالم، نظرًا لاعتمادها على الأداء الفردي خلال العام الميلادي (من يناير إلى ديسمبر)، وليس على الموسم الكروي فقط.
ويهدف الاتحاد من خلال هذه الجائزة إلى تكريم أكثر اللاعبين تأثيرًا وإبداعًا في الملاعب، اعتمادًا على تصويت لجنة تحكيم دولية مكونة من 120 خبيرًا وصحفيًا رياضيًا من مختلف قارات العالم، ومن المقرر إعلان النتائج الرسمية يوم 10 ديسمبر 2025، على أن تُمنح الجوائز بشكل رسمي بعد 15 يناير 2026 ضمن الحفل السنوي الكبير للاتحاد.
تشمل قائمة الجوائز التي يقدمها الاتحاد:
- أفضل لاعب في العالم (رجال وسيدات).
- أفضل حارس مرمى في العالم.
- أفضل حكم في العالم.
- أفضل لاعب شاب في العالم.
- أفضل صانع ألعاب في العالم.
- أفضل مدرب للأندية والمنتخبات.
- بالإضافة إلى جوائز خاصة بتصنيف الأندية والدوريات العالمية وأفضل هدافي العام.
✳️ محمد صلاح ضمن المرشحين
شهدت القائمة حضورًا عربيًا مميزًا، على رأسه النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد مساهمته في تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وأدائه المتميز في مختلف البطولات الأوروبية.
كما تواجد أيضًا المغربي أشرف حكيمي ضمن المرشحين، تأكيدًا على استمرار الحضور العربي القوي في المنافسة على الجوائز الفردية العالمية.
- كول بالمر (إنجلترا – تشيلسي)
- ديكلان رايس (إنجلترا – آرسنال)
- دينزل دومفريس (هولندا – إنتر ميلان)
- ديزيريه دوي (فرنسا – باريس سان جيرمان)
- إيرلينج هالاند (النرويج – مانشستر سيتي)
- هاري كين (إنجلترا – بايرن ميونخ)
- جواو نيفيز (البرتغال – باريس سان جيرمان)
- خفيتشا كفاراتسخيليا (جورجيا – باريس سان جيرمان)
- كيليان مبابي (فرنسا – ريال مدريد)
- لامين يامال (إسبانيا – برشلونة)
- نيكو ويليامز (إسبانيا – أتلتيك بلباو)
- نونو مينديز (البرتغال – باريس سان جيرمان)
- عثمان ديمبلي (فرنسا – باريس سان جيرمان)
- بيدري (إسبانيا – برشلونة)
- سكوت مكتومناي (اسكتلندا – نابولي)
- فيتينيها (البرتغال – باريس سان جيرمان)
- برونو جيماريش (البرازيل – نيوكاسل يونايتد)
- جيورجيان دي أراسكايتا (أوروجواي – فلامينجو)
- جوستافو جوميز (باراجواي – بالميراس)
- جوليان ألفاريز (الأرجنتين – أتلتيكو مدريد)
- لاوتارو مارتينيز (الأرجنتين – إنتر ميلان)
- لويس دياز (كولومبيا – ليفربول / بايرن ميونخ)
- مويسيس كايسيدو (الإكوادور – تشيلسي)
- رافينها (البرازيل – برشلونة)
- فينيسيوس جونيور (البرازيل – ريال مدريد)
- محمد صلاح (مصر – ليفربول)
- أشرف حكيمي (المغرب – باريس سان جيرمان)
- سيرهو جيراسي (غينيا – بوروسيا دورتموند)
- سون هيونج مين (كوريا الجنوبية – توتنهام / لوس أنجلوس)
- كريستيان بوليسيتش (الولايات المتحدة – ميلان)