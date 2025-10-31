الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يعلن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم 2025

أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء (IFFHS) عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم – فئة الرجال لعام 2025، وهي الجائزة التي تحظى بترقب واسع من عشاق كرة القدم حول العالم، نظرًا لاعتمادها على الأداء الفردي خلال العام الميلادي (من يناير إلى ديسمبر)، وليس على الموسم الكروي فقط.

ويهدف الاتحاد من خلال هذه الجائزة إلى تكريم أكثر اللاعبين تأثيرًا وإبداعًا في الملاعب، اعتمادًا على تصويت لجنة تحكيم دولية مكونة من 120 خبيرًا وصحفيًا رياضيًا من مختلف قارات العالم، ومن المقرر إعلان النتائج الرسمية يوم 10 ديسمبر 2025، على أن تُمنح الجوائز بشكل رسمي بعد 15 يناير 2026 ضمن الحفل السنوي الكبير للاتحاد.

تشمل قائمة الجوائز التي يقدمها الاتحاد:

أفضل لاعب في العالم (رجال وسيدات).

أفضل حارس مرمى في العالم.

أفضل حكم في العالم.

أفضل لاعب شاب في العالم.

أفضل صانع ألعاب في العالم.

أفضل مدرب للأندية والمنتخبات.

بالإضافة إلى جوائز خاصة بتصنيف الأندية والدوريات العالمية وأفضل هدافي العام.

✳️ محمد صلاح ضمن المرشحين

شهدت القائمة حضورًا عربيًا مميزًا، على رأسه النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد مساهمته في تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وأدائه المتميز في مختلف البطولات الأوروبية.

كما تواجد أيضًا المغربي أشرف حكيمي ضمن المرشحين، تأكيدًا على استمرار الحضور العربي القوي في المنافسة على الجوائز الفردية العالمية.

