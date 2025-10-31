الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يعلن قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم 2025

أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء (IFFHS) عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2025، وهي واحدة من أبرز الجوائز الفردية التي ينتظرها عشاق كرة القدم سنويًا، حيث تُمنح بناءً على الأداء خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر، وليس على أساس الموسم الكروي التقليدي.

ويجري التصويت عبر لجنة تحكيم دولية تضم صحفيين وخبراء كرة قدم من 120 دولة من مختلف قارات العالم، في إطار التصنيفات السنوية التي تشمل أيضًا جوائز أفضل لاعب، وأفضل مدرب، وأفضل حكم، وأفضل دوري عالمي.

ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج النهائية بعد 10 ديسمبر 2025، فيما تُمنح الجوائز رسميًا في حفل يقام عقب 15 يناير 2026.

الجوائز التي يمنحها الاتحاد تشمل:

أفضل لاعب في العالم

أفضل حارس مرمى في العالم

أفضل مدرب للأندية والمنتخبات (رجال وسيدات)

أفضل حكم في العالم

أفضل لاعب شاب

أفضل صانع ألعاب

أفضل هداف

تصنيف الأندية والدوريات العالمية

بارت فيربروجن (هولندا – برايتون)

ديفيد رايا (إسبانيا – آرسنال)

ديوجو كوستا (البرتغال – بورتو)

جيانلويجي دوناروما (إيطاليا – باريس سان جيرمان / مانشستر سيتي)

جيورجي مامارداشفيلي (جورجيا – فالنسيا / ليفربول)

جريجور كوبيل (سويسرا – بوروسيا دورتموند)

يان أوبلاك (سلوفينيا – أتلتيكو مدريد)

جوردان بيكفورد (إنجلترا – إيفرتون)

لوكاس شوفالييه (فرنسا – ليل / باريس سان جيرمان)

مانويل نوير (ألمانيا – بايرن ميونخ)

روبرت سانشيز (إسبانيا – تشيلسي)

تيبو كورتوا (بلجيكا – ريال مدريد)

أوناي سيمون (إسبانيا – أتلتيك بلباو)

يان سومر (سويسرا – إنتر ميلان)

أليسون بيكر (البرازيل – ليفربول)

إيميليانو مارتينيز (الأرجنتين – أستون فيلا)

ياسين بونو (المغرب – الهلال السعودي)

أندريه أونانا (الكاميرون – مانشستر يونايتد / طرابزون سبور)

صهيون سوزوكي (اليابان – بارما)

لويس مالاجون (المكسيك – كلوب أمريكا)

ياسين بونو لاعب الهلال ومنتخب المغرب مرشح لجائزة أفضل حاس مرمى في العالم 2025 من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء 🇲🇦🧤 pic.twitter.com/HKZEDxiKzv — Btolat.com (@Btolat) October 31, 2025

⭐ حضور عربي مميز

شهدت القائمة تواجد النجم المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي ومنتخب أسود الأطلس، ضمن المرشحين، في استمرار لتألقه على المستويين المحلي والدولي، بعدما حقق نجاحات بارزة في الأعوام الأخيرة وجذب الأنظار بتألقه في البطولات القارية والعالمية.