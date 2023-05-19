الاتحاد الإنجليزي يوقع عقوبة على المدير الفني لنادي ليفربول يورجن كلوب

قرر الاتحاد الإنجليزي توقيع عقوبة على المدير الفني لنادي ليفربول، “المدرب الألماني يورجن كلوب”، وذلك بسبب التصريحات التي أدلى بها حول حكم مباراة توتنهام عقب المباراة.

وقد وجه كلوب انتقادات للحكم بول تيرني، الذي قام بإدارة مباراة ليفربول ضد توتنهام، والتي شهدت فوز الريدز بنتيجة “4-3” بالدوري الإنجليزي.

وقد أشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن العقوبة جاءت بإيقاف المدرب الألماني يورجن كلوب مباراتين وغرامة قدرها 75 ألف جنيه إسترليني.

وقد قرر الاتحاد الإنجليزي بأن المباراة الأولى يحظر على كلوب التواجد على خط التماس والمباراة الثانية ستكون معلقة إلى آخر موسم 2023/24 بشرط ألا يقع في أي مخالفات أخرى تنتهك قوانين الاتحاد الإنجليزي.

بيان الاتحاد الانجليزي

ومن جانبه فقد جاء بيان الاتحاد الإنجليزي كالاتي:”اعترف يورجن كلوب بأن تصريحاته بشأن حكم المباراة خلال المقابلات الإعلامية بعد المباراة تشكل سلوكًا غير لائقًا لأنها تنطوي على تحيز وتشكيك في نزاهة الحكم”.

وواصل البيان:”وهي تعليقات شخصية وهجومية وتؤدي إلى تشويه سمعة المباراة”.

من ناحية أخرى يحتل الريدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الرابع في الدوري.