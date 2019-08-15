الاتحاد الأوروبي يُعلن الأسماء المرشحة لجائزة أفضل لاعب فى أوروبا 2019 وغياب صلاح

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليوفا” القائمة النهائية لأسماء اللاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب فى أوروبا موسم 2018 / 2019 وذلك عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي على شبكة الانترنت، وقد شهدت الأسماء مفاجأة غير متوقعة بغياب محمد صلاح نجم مصر المحترف فى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي.

وقد ذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بأن القائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب فى أوروبا موسم 2019 قد شهدت استبعاد النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول، وذلك بعدما احتل المركز السادس فى الترتيب بعد ثنائى الريدز السنغالى ساديو ماني، والبرازيلى أليسون بيكر.

وقد قام الاتحاد الأوروبي بإعلان الأسماء الثلاثة المرشحة للحصول على جائزة أفضل لاعب فى أوروبا موسم 2019 والتى ضمت كل من نجم منتخب هولندا وفريق ليفربول الإنجليزي المدافع فيرجيل فان دايك، وكل من البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفينتوس الإيطالى، وكذلك النجم الأرجنيينى ليونيل ميسى لاعب فريق برشلونة الإسباني.

وقد تواجد ضمن القائمة التى تضم أفضل عشرة لاعبين مرشحين قبل تقليصهم إلى ثلاثة لاعبين كل من البلجيكى أيدين هازارد لاعب تشيلسي السابق وريال مدريد الحالى، والهولندى ماتياس دى ليخ نجم أياكس امستردام السابق ونجم يوفينتوس الحالى، وأيضاً فرانكي دي يونج لاعب أياكس امستردام السابق ونجم برشلونة الحالى، بجانب رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

ومن المقرر أن يتم إعلان اسم الفائز بلقب أفضل لاعب فى أوروبا موسم 2019 يوم 29 أغسطس الحالى، وكانت المنافسة على لقب أفضل لاعب فى أوروبا الموسم الماضى بين كل من النجم المصري محمد صلاح، ولوكا مودريتش نجم خط وسط ريال مدريد، والنجم البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد وقتها واليوفينتوس حالياً، وقد فاز بجائزة أفضل لاعب فى أوروبا الموسم الماضى الكرواتي لوكا مودريتش.