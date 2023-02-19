الاتحاد الأفريقي يفتح تحقيقا في أحداث مباراة الأهلي والهلال السودانى

صرح مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بفتح تحقيق عاجل في أحداث مباراة الأهلي والهلال السوداني، والتي انتهت بفوز الهلال السوداني بهدف نظيف، وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تقرير مراقب كاف عن مباراة الأهلي والهلال السوداني

تم رصد أكثر من مخالفة من قبل مراقب الكاف بعد انتهاء المباراة ومن بينها مشادات بين حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي وطبيب فريق الهلال السوداني، وتم فتح تحقيق في الواقعة وسيتم التواصل مع الاتحاد السوداني في الفترة القادمة من أجل إبلاغه بنتائج التحقيق.

الشناوي ينفعل بسبب محمد عبد المنعم

حيث قام طبيب الهلال السوداني برش “بنج” على وجه لاعب النادي الأهلي محمد عبد المنعم، بعد نهاية المباراة.

بعد خسارة النادي الأهلي أمام نظيرة الهلال السوداني بهدف نظيف في أولى مبارياته في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا ليتواجد في المركز الثالث دون نقاط، ويتصدر المجموعة صن داونز برصيد 6 نقاط، فيما يحتل المركز الثاني الهلال السوداني برصيد 3 نقاط،