بعد التكرار منذ 6 أعوام.. الاتحاد الآسيوي يصف تدخل سالم الدوسري على كين ايواو بالـ “مخالفة العنيفة” والجماز يحمله المسؤولية

قام حكم مباراة الهلال وأروا الياباني بإشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعب خط الوسط للهلال، سالم الدوسري، وذلك في الدقيقة 86 من وقت مباراة الذهاب بين الفريقين لنهائي دوري أبطال آسيا، والتي تعادل فيها الفريقين إيجابيا بهدف لكل منهما، لتكون المرة الثانية للدوسري، والتي يتم طرده فيها بنهائي البطولة القارية، ووصف الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تدخل سالم الدوسري على كين ايواو بالمخالفة العنيفة.

وكان فريق الهلال قد نجح في بداية الشوط الأول، وبالتحديد في الدقيقة 13 من إحراز هدف المباراة الأول بأقدام الدوسري، لكن لم يهنأ الهلال طويلاً بفرحة تقدمه، وباغته نادي الماسات الحمر بهدف لشينزو كوروكي في الدقيقة 53 من عمر المباراة، ليعكر الفريق الياباني صفو الهلال حتى نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل، وليضع نادي أوروا الياباني فريق الهلال في الحسابات المعقدة، ومأزق كبير.

وتعتبر تلك هي المرة الثانية التي يقع فيها الدوسري فريسة للطرد، والذي بسببه وجه له الاعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز، “نائب رئيس تحرير صحيفة الرياضية سابقاً” الاتهام، وقام بتحميله نتيجة المباراة عبر تغريدة له على الحساب الرسمي الخاص به على موقع تويتر، حيث قال: “بمثل هذه العقليات .. تطير البطولات“، وأرفق الجماز صورة لاعب الهلال.

بمثل هذه العقليات .. تطير البطولات . pic.twitter.com/Kay9VoUbRe — عبدالرحمن الجماز (@Aljamaz8910) April 29, 2023

لقطة طرد سالم الدوسري !pic.twitter.com/L6cVAl77j5 — WHR (@whrumor) April 29, 2023

وسبق للدوسري “31 عاما” أن حصل على البطاقة الحمراء في نهائي دوري أبطال آسيا، وتحديداً في مباراة الإياب أمام نادي أوروا أيضا عام 2017، والتي حقق فيها أوراوا الفوز بالبطولة، بعد الفوز بهدف على أرضه ووسط جماهيره، والعجيب أن مباراة الذهاب كانت منتهية أيضا بالتعادل 1-1.