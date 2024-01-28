الإيطالي “يانيك سينر” بطل التنس الصغير الذي تربع على عرش بطولة استراليا المفتوحة

سحق أسطورة استراليا المفتوحة، حامل اللقب 10 مرات “نوفاك ديوكوفيتش”، في الدور قبل النهائي، ثم أطاح بالمصنف الثالث عالميا الروسي “ميدفيديف”، وتربع على عرش استراليا المفتوحة 2024، إنه الإيطالي الصغير “يانيك سينر”.

يانيك سينر يحمل كأس استراليا المفتوحة 2024

حامل اللقب الجديد “سينر”

وسط تشجيع هائل من الجمهور الإيطالي، أعاد سينر إيطاليا غلى منصات التتويج، في بطولة استراليا المفتوحة للتنس، بعد 48 عاما، حيث كان آخر الإيطاليين اللذين توجوا عام 1976، وآخر إيطالي وصل للدور النهائي كان في 2005، وكان “سينر” المصنف الرابع لكرة المضرب، لم يصل إلى الأدوار النهائية أبدا من قبل، في بطولات “جراند سلام” الأربع، ولكنه استطاع هذا العام أن يصل إلى النهائي بعد هزيمته للصربي “نوفاك ديوكوفيتش”.

مباراة نهائي استراليا المفتوحة رجال

كانت المباراة رائعة، وقد استطاع الروسي “ميدفيديف” المصنف الثالث عالميا، أن يهزم يانيك في المجموعتين الأولى والثانية، ولكن بمنتهى العزيمة، أصر “سينر” على المواصلة واستبدال الهزيمة بالفوز، في المجموعتين الثالثة والرابعة، بينما تأثر ميدفيديف، بانقلاب المباراة فجأة لصالح سينر، وكان يبدو على وجهه الهزيمة المعنوية، بحسب تحليل النقاد، وفقد إتقانه أمام منافسه العنيد “يانيك سينر” 22عاما، الذي وصفه المحللون مع اللاعب الأسباني “كارلوس ألكاراز” 20 عاما، بأنهم مستقبل التنس.

كأس استراليا المفتوحة

شهدت ملاعب ملبورن في استراليا، لأول مرة أكثر من مليون مشجع، وشهدت أيضا بطل جديد، لم يصل إلى البطولة من قبل، حيث تسلم “سينر” كأس استراليا المفتوحة وشكر مدربه الذي طالما قسى عليه لصالحه، وشكر عائلته الذين عاونوه واهتموا بموهبته منذ الصغر، ولم يحملوه أي ضغوط، كما شكر جمهور إيطاليا في الملعب وهم خمسة عشر متفرج.

سابالينكا تستلم الكأس

بينما حصلت اللاعبة البيلاروسية “سابالينكا” على بطولة استراليا المفتوحة، وتسلمت الكأس أمس، بعد فوزها على اللاعبة الصينية الواعدة “جنغ تشينوين”، وجدير بالذكر أنه ستعقد الشهر القادم ( 11 فبراير ) بطولة قطر الدولية للسيدات، وبعدها بأيام بطولة قطر للتنس رجال، حيث أعلن بطل التنس الأسباني الشهير “نادال” حضوره البطولة القطرية.