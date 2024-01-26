الإيطالي “سينر” يطيح بأسطورة استراليا المفتوحة “نوفاك جوكوفيتش”

كان اللاعب الإيطالي “يانيك سينر”، يتدرب في أكاديمية الأسطورة “نوفاك دجوفيتش”، وكان مثله الأعلى، ولم يكن يعلم أنه هو من يستطيع إنزال اللاعب، من عرش استراليا المفتوحة، حيث ظل “دجوفيتش” (36 عاما)، متربع على عرش التنس في استراليا المفتوحة، لمدة 10 سنوات.

الإيطالي "يانيك سينر"

الإيطالي سينر يصل إلى النهائي

يعد اللاعب الإيطالي “يانيك سينر” (22 عاما)، هو المصنف الرابع عالميا، لم يصل إلى الدور النهائي، في بطولات “جراند سلام” قط، ولكنه منذ بداية بطولة استراليا المفتوحة 2024، لم يهزم في مجموعة قط، وهزمه دجوفيتش اليوم في المجموعة الثالثة فقط، حيث أحرز سينر اليوم ، بطولة كبيرة، بدأت بالفوز على دجوفيتش في المجموعتين الأولى والثانية 6-1، 6-2، ثم استطاع دجوفيتش تعويض الخسارة في المجموعة الثالثة 6-7، وشهدت المجموعة الرابعة قتالا قويا من نوفاك، فقد كانت فرصته الأخيرة، للوصول إلى مجموعة خامسة فاصلة في حالة فوزه، ولكن “سينر” أطاح بجوكوفيتش، وكسب المجموعة الرابعة 3-6.

🚨🚨🚨 ياااااااانيك سينر يهزم حامل اللقب نوفاك دجوكوفيتش ويُنهي سلسلة انتصاراته في بطولة أستراليا المفتوحة، بتغلّبه عليه 6-1 6-2 6-7(6) 6-3 🔥 ليتأهل لمُواجهة دانييل ميدفيديف أو ألكسندر زفيريف بنهائي الغراند الأول في مسيرته الإحترافية 👏🏻 🦊🇮🇹#AusOpen pic.twitter.com/SpPEUXAtnr — عشاق التنس Arab Tennis (@ArabTennis20) January 26, 2024

الصربي نوفاك دجوفيتش

طالما صال وجال في ملاعب التنس، احتكر بطولة استراليا المفتوحة منذ 2019، وفاز بها 10 مرات وكسب أكثر من 2000 يوم، فاز بنسبة 88% من مبارياته في البطولات الأربع الكبرى، خسر اليوم بطولته المفضلة في الدور قبل النهائي، وهو المصنف الأول عالميا، كما خسر “كارلوس ألكاراز” المصنف الثاني عالميا أمام زفيريف، في الربع النهائي من استراليا المفتوحة، وهذه تعد من مفاجآت هذا العام، كما صعدت الصينية “تشيونين”، إلى الدور النهائي وهي المصنفة 12 عالميا، وتعد هي المرة الأولى لها، أن تصل إلى نهائي الأربع بطولات الكبرى من جراند سلام.

عودة إيطاليا

كانت آخر مرة وصل فيها لاعب تنس إيطالي لنهائي استراليا المفتوحة عام 2005، واستعاد اليوم اللاعب “يانيك سينر” هذا التاريخ، ليذهب للنهائي، حيث المقرر أن يلاعب إما الألماني “زفريف”، أو الروسي “ميدفيديف”، اللذان سيلعبان مباراة الدور قبل النهائي بعد ساعات قليلة، وعند سؤال “سينر” على ما فعله لإحراز البطولة على بطل استراليا المفتوحة “نوفاك”، قال لم ألتفت إلى اسم نوفاك أثناء المباراة، لأكون أكثر تركيزا، ولم تكن المباراة سهلة، وتعلمت من خسارة ويمبلدون أمام نوفاك، وأتمنى أن أكون جاهزا للفوز بالنهائي، وقد صافح دجوفيتش” سينر بحرارة، وقد قام بتحيته مرة برفع المضرب، أثناء اللعب بالمباراة.

غدا نهائي سيدات

حيث من المقرر أن تلعب البيلاروسية سابالينا، المصنف الثاني عالميا، مع اللاعبة الصينية الواعدة تشينوين، في الدور النهائي في بطولة استراليا المفتوحة سيدات غدا، بينما يشهد يوم الأحد القادم نهائي بطولة استراليا المفتوحة رجال.

بطولة استراليا المفتوحة للتنس

إحدى بطولات جراند سلام الأربع، وهم أمريكا المفتوحة، واستراليا المفتوحة، وفرنسا “رولان غاروس”، وويمبلدون في نادي عموم لندن، حيث تقام في استراليا وأمريكا على ملاعب صلبة، وفي ويمبلدون تكون الأرضية عشبية، أما في رولان غاروس تكون الملاعب ترابية، وكان ديوكوفيتش هو اللاعب الأكثر تحقيقا للبطولات في استراليا المفتوحة خاصة، وفي جراند سلام بشكل عام.