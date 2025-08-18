الإفراج المشروط عن مشجع ليفربول بعد واقعة الإساءة لسيمينو

أعلنت شرطة مقاطعة ميرسيسايد في إنجلترا، الإثنين، إطلاق سراح أحد مشجعي ليفربول، يبلغ من العمر 47 عامًا، بعد القبض عليه بتهمة توجيه عبارات عنصرية لمهاجم بورنموث، أنطوان سيمينو، خلال لقاء الفريقين الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا للشرطة، فإن المشجع أُفرج عنه بكفالة، لكن بشروط صارمة، من بينها منعه من حضور أي مباريات لكرة القدم داخل المملكة المتحدة، وعدم الاقتراب من الملاعب لمسافة تتجاوز 1.6 كيلومتر طوال فترة الإفراج.

وكانت الواقعة قد حدثت في الشوط الأول من مواجهة ليفربول وبورنموث على ملعب أنفيلد يوم الجمعة الماضي، بعدما أبلغ سيمينو، البالغ 25 عامًا وصاحب البشرة السمراء، حكم اللقاء بما تعرض له، لتتوقف المباراة لعدة دقائق قبل إخراج المشجع من المدرجات.

وأكدت شرطة ميرسيسايد أن التحقيقات لا تزال جارية، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع إدارة نادي ليفربول لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

من جانبه، أعرب سيمينو عن امتنانه لزملائه في الفريق ولاعبي ليفربول، وكل من سانده بعد الحادث، بعدما تلقى رسائل دعم واسعة. اللاعب واصل المباراة حتى نهايتها، ونجح في تسجيل هدفين رغم الواقعة، لكن ليفربول خرج منتصرًا في النهاية بنتيجة 4-2.