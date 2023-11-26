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الإعلان عن مواعيد كأس السوبر المصري 2023 والأندية المشاركة

سعيد السعيد

كشف مجلس أبو ظبي الرياضي، عن مواعيد مسابقة كأس السوبر المصري، التي تنطلق في ديسمبر المقبل في الإمارات.

الأندية المشاركة في السوبر المصري

ويشارك في بطولة السوبر المصري 4 أندية، وهي: الأهلي وبيراميدز ومودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا.

وستقام بطولة السوبر المصري بنظام خروج المغلوب، ويتأهل الفائز في كل مواجهة بنصف النهائي، إلى المباراة النهائية، والخاسر إلى مباراة تحديد المركز الثالث.

موعد نصف نهائي كأس السوبر المصري

  • مباراة بيراميدز × فيوتشر يوم 25 ديسمبر 2023، الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.
  • مباراة الأهلي × سيراميكا كليوباترا يوم 25 ديسمبر 2023، الساعة السابعة بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

موعد نهائي كأس السوبر المصري

  • المباراة النهائية يوم 28 ديسمبر 2023، الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.
  • يسبقها في الثالثة عصرًا لقاء تحديد المركز الثالث.

المواعيد كالتالي:

المباراة التاريخ الوقت
بيراميدز × فيوتشر 25 ديسمبر 2023 3 مساءً بتوقيت مصر، 5 مساءً بتوقيت الإمارات
الأهلي × سيراميكا كليوباترا 25 ديسمبر 2023 7 مساءً بتوقيت مصر، 9 مساءً بتوقيت الإمارات
النهائي 28 ديسمبر 2023 7 مساءً بتوقيت مصر، 9 مساءً بتوقيت الإمارات

يُعد الإعلان عن مواعيد كأس السوبر المصري بمثابة خطوة مهمة نحو انطلاق البطولة، التي ينتظرها عشاق كرة القدم المصرية والعربية، وتأتي البطولة بنظام خروج المغلوب، مما يضمن الإثارة والمتعة للجماهير.

ويُتوقع أن تشهد البطولة منافسة قوية بين الأندية الأربعة المشاركة.


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عن الكاتب:
سعيد السعيد

كاتب ومدون في نجوم مصرية بالإضافة إلي الموقع الخاص "عالم التطبيقات" وعدة مواقع أخبارية أخرى, حاصل علي ماجستير حقوق بالإضافة إلي عدة دورات في مجال السيو وكذلك التجارة الإلكترونية والربح من الإنترنت.

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