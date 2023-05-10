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الإعلامي الرياضي وليد الفراج يهاجم إعلام الاتحاد مشككًا في انتمائهم للعميد

محمد صفوت

وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، مقدم برنامج “أكشن مع وليد”، انتقادات لبعض الإعلاميين التابعين لنادي الاتحاد السعودي، وشكك في ولائهم للنادي، ويحتل نادي الاتحاد حاليًا صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 62 نقطة، ويتفوق بخمس نقاط عن أقرب منافسيه، وتبقى أربع جولات لنهاية الموسم.

الإعلامي الرياضي وليد الفراج

وليد الفراج يهاجم إعلام الاتحاد

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عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كتب الفراج: “من المدهش أن تجد بعض الأشخاص يدَّعون أنهم مشجعون للاتحاد ويظهرون حالة من الحزن والصدمة بتفوق الفريق خلال الأربع سنوات الأخيرة.. هل هؤلاء الأشخاص مشجعون حقًا للاتحاد أم أن ولائهم مشوش ومتناقض؟ كل واحد وعقله وموقفه”.

الإعلامي الرياضي وليد الفراج يهاجم إعلام الاتحاد

آخر فوز للاتحاد بلقب الدوري السعودي

من الجدير بالذكر أن فريق الاتحاد لم يتوج بلقب الدوري السعودي منذ الموسم 2008-2009، حيث كان آخر فوز له في المسابقة في موسم 2017-2018 عندما توج بكأس خادم الحرمين الشريفين.

في الموسم الماضي، كان النمور على بُعد خطوة واحدة فقط من التتويج بلقب الدوري المحلي، إلا أن استفاقة فريق الهلال في الجولات الأخيرة حرمتهم من تحقيق اللقب.

محمد صفوت

محمد صفوت، 25 سنة، عندي شغف وحب كبير للقراءة والتعلم، بحب أشارك معرفتي مع الناس عن طريق الكتابة بأسلوب شيق وممتع، قمت بالعمل في العديد من المواقع الإلكترونية الإخبارية ولدي خبرة في الأخبار التقنية

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تعليق 1
  1. خميس يقول

    الفراج غبي وما يفهم.
    ما يشرفنا تذكر الاتحاد يا هلالي يا نكرة.

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