الإتفاق ضد الإتحاد .. العميد يطمح في الحفاظ على حظوظه للمنافسة على لقب دوري روشن السعودي

نحن على موعد مع مواجهة قوية تجمع ما بين إتحاد جدة السعودي ضد نادي الاتفاق، في اللقاء الذي سيقام على استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لدوري روشن السعودي للمحترفين.

رغبة اتحاد جدة تصطدم بطموح نادي الاتفاق

يدخل فريق العميد والذي يحترف ضمن صفوفه النجمين المصريين “طارق حامد وحجازي” اللقاء وعينه على تحقيق الإنتصار من أجل مواصلة الضغط على الفريق المتصدر “نادي الشباب”، فيما يرغب الإتفاق في تحقيق الانتصار وذلك لتحسين موقفه بجدول البطولة.

موعد لقاء إتحاد جدة ضد الاتفاق بالدوري السعودي

من المقرر أن تنطلق المواجهة ما بين الإتحاد ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي يوم غد الخميس الموافق 16 فبراير، وذلك عند الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هو موقف الفريقين في ترتيب دوري روشن السعودي

يتواجد اتحاد جدة السعودي في المركز الثالث بترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعدما خاص 16 مواجهة حتى الآن، وقد إستطاع أن يحقق الإنتصار في 11 مباراة وتعادل في 4، بينما تلقى الهزيمة خلال مواجهة وحيدة.

أما نادي الإتفاق فإنه يحتل المركز العاشر برصيد 19 نقطة، حيث قد تلقى الهزيمة هذا الموسم في 7 مباريات، وحقق الإنتصار في 5 مواجهات فقط، بينما تعادل في أربع لقاءات.