الإتحاد السعودي يغلق الباب في وجه الأهلي ويرفض طلبه

مازالت أصداء مواجهة كلاسيكو دوري روشن السعودي للمحترفين تلقي بظلالها حتى اللحظة، حيث كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم رفض طلب نادي أهلي جدة لتأجيل لقاء الهلال ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للموسم الكروي الجديد 2025 – 2026.

طلب رسمي أهلاوي

ومن المعروف أن إدارة النادي الأهلي قد تقدمت بطلب رسمي إلى الجهات المختصة من أجل تأجيل مباراة الهلال للحصول على فترة راحة كافية قبل بطولة كأس القارات.

وفي هذا السياق، أكدت صحيفة ” اليوم ” السعودية أن طلب الأهلي بتأجيل مباراة الهلال في كلاسيكو الدوري السعودي قد تم رفضه.

موعد الكلاسيكو

وتابع تقرير صادر عن الصحيفة أن المباراة بين الأهلي والهلال تقام يوم 19 سبتمبر على ملعب الملك عبدالله الدولي بمدينة جدة، وسط مجموعة من المباريات القارية المختلفة، ويواجه النادي الأهلي في بطولة كأس القارات الفائز من مباراة أوكرانيا سيتي ضد بيراميدز المصري يوم 23 سبتمبر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي تمكن من تحقيق لقب بطولة كأس السوبر السعودي بعد الفوز على النصر في المباراة النهائية بركلات الترجيح 5-3 عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين بهدفين.