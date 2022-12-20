الإتحاد الإنجليزي يُقرر الإبقاء على ساوثغيث حتى يورو 2024

بعد خسارة المنتخب الإنجليزي في ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر أمام نظيره الفرنسي بثنائية مقابل هدف، هذه الخسارة تُعد فشلًا للمدرب ساوثغيث مقارنة بالنتائج التي حققها من قبل، فقد حقق المركز الرابع في نسخة كأس العالم روسيا 2018، ووصل إلى نهائي يورو 2020 بعدما خسر مع إيطاليا بركلات الترجيح.

الإتحاد الإنجليزي بعد إعطائه مهمة تدريب المنتخب الإنجليزي لساوثغيث منذ 2016 لم يستطع أن يحقق مايتمناه الجماهير وهو إعادة الكأس الذهبية إلى خزائن المنتخب الإنجليزي، لهذا يحتاج المنتخب الإنجليزي لضخ دماء جديدة، لكن الإتحاد الإنجليزي يثق في مدربه ساوثغيث وسيتم منحه فرصة في يورو 2024، فربما يتمكن من حصد تلك الكأس.

أغلب التقارير البريطانية تؤكد خبر بقائه حتى يورو 2024، فحتى المدرب يريد البقاء وتحقيق الأهداف التي اتفق فيها مع الإتحاد الإنجليزي، وعند سؤاله عن مستقبله من إحدى الصحف رفض الإفصاح عن مستقبله وقرر التريث والتفكير في مستقبله.

أغلب اللاعبين في الفريق يريدون بقاء ساوثغيث كمدرب مثل: هاري كاين، ويري الإتحاد الإنجليزي أن عامل الإستقرار مهم حيث معدل أعمار التشكيلة يبلغ 26 سنة، حيث تضم تشكيلته لاعبين شباب وصاعدين قادرين على العطاء لمدة طويلة مثل: فودين، ساكا، بيلينغهام، رايس.

في حالة قرر الإتحاد الإنجليزي الإستغناء عنه في أي وقت أو قرر هو الرحيل هناك عدة بدائل منها: المدرب الأرجنتيني بوكيتينيو والمدرب الألماني توماس توخيل.