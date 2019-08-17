الأهلي يودع كأس مصر من بوابة بيراميدز

ودع النادي الأهلي بطولة كأس مصر بعد الخسارة من نادي بيراميدز بنتيجة 1/0 في اللقاء المؤجل من دول ال 16، واستحوذ بيراميدز على مجريات الأمور وهدد مرمى النادي الأهلي في أكثر من مناسبة، ويظهر التفاهم والتأقلم الكبير في صفوف بيراميدز تحت قيادة المدير الفني الصربي سباستيان دي سابر المدير الفني السابق للنادي الاسماعيلي.

ملخص مباراة الأهلي وبيراميدز

كانت المباراة متكافئة في الشوط الأول بسبب تقارب مستوى اللاعبين والتحفظ في بداية اللقاء ليخرج الشوط الأول بالتعادل السلبي 0/0، لتتغير مجريات الأمور في الشوط الثاني ويظهر بيراميدز بشكل منظم أكثر من النادي الاهلي وتظهر لديه الرغبة الكبيرة في تحقيق الفوز الثالث على النادي الاهلي الذي لم يتفوق على نادي بيراميدز في ثلاثة مواجهات حتى الأن،

وتفوق رفقاء عبدالله السعيد في المباراة وأحرز اريك تراوري هدف المباراة الوحيد لتنتهي المباراة بنتيجة 0/1 لصالح بيراميدز الذي صعد للدور ربع النهائي على حساب النادي الأهلي، الذي كان يطمح بتحقيق الثنائية المحلية.