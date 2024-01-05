الأهلي يوجه رسالة تحذيرية قوية للاعب “إمام عاشور” قبل بطولة أمم أفريقيا.. تعرف على السبب

قام عدد من المسؤولين في إدارة النادي الأهلي، بتوجيه رسالة تحذيرية إلى اللاعب إمام عاشور، كان مضمون الرسالة هو حث اللاعب على التركيز مع الفريق خلال الفترة الحالية وتجنب النظر إلى العروض الوهمية.

محمود الخطيب وامام عاشور- المصدر: "انستجرام"

كما يأتي ذلك في ضوء ارتباط اسم اللاعب إمام عاشور ببعض الأندية في المملكة العربية السعودية.

وقد أشارت بعض التقارير الصحفية إلي أن بعض من المسؤولين في النادي الأهلي قد تواصلوا هاتفيا مع اللاعب امام عاشور، وطلبوا منه أن يكون في أعلى درجات التركيز وذلك خلال مشاركته مع المنتخب القومي المصري في كأس الأمم الإفريقية 2023-2024 وقد أكد المسؤولون أن فوز المنتخب القومي بالبطولة سوف يكون له تأثير إيجابي على معنويات اللاعب إمام عاشور وأيضا سوف ينعكس على مستواه مع النادي الأهلي خلال الفترات القادمة.

وقد صرحت هذه التقارير عن الرسالة التي تم توجيهها للاعب والتي قد تضمنت أيضا ضرورة ابتعاد اللاعب تماما عن وكلاء اللاعبين خلال الفترة الحالية، ويتجنب أي عروض وهمية خاصة التي تأتي من بعض الأندية في دول الخليج، والتي على الأرجح أنها ليست حقيقية.

المارد الأحمر يطالب إمام بالتركيز

كما طالب المسؤولون بإدارة النادي الأهلي اللاعب إمام عاشور بأن يكون في قمة تركيزه خلال مشاركته مع منتخب الفراعنة وأن يكون من أحد المساهمين في فوز المنتخب بالبطولة القادمة والتي ستبدأ يوم الثالث عشر من الشهر الجاري، وأن الفوز بها سوف يمنح دفعة كبيرة مع فريقه من أجل مواصلة الموسم الحالي بشكل أفضل.

أداء إمام عاشور مع الأهلي

من ناحية أخرى فقد ظهر لاعب النادي الأهلي إمام عاشور بشكل أكثر من رائع منذ أن أنضم إلى النادي الأهلي، وساهم بشكل كبير في حصول المارد الأحمر على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، وبطولة السوبر المحلي.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي قد فاز بكأس السوبر المصري للأندية الأبطال، وذلك بعد تغلبه على نادي مودرن فيوتشر بنتيجة 4/2، في المباراة التي أقيمت على إستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.