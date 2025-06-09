الأهلي ينهي أول خطواته الرسمية استعدادا لكأس العالم للأندية 2025

دخلت بعثة الأهلي رسميًا معسكر “فيفا”، وهو المعسكر التنظيمي والإداري الأخير قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية، والهدف من هذا المعسكر هو الغلق والتركيز الكامل على مشوار الفريق في البطولة.

🏆 مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

يتواجد الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب: 🇺🇸 إنتر ميامي الأمريكي (النادي الذي يضم ليونيل ميسي). 🇧🇷 بالميراس البرازيلي . 🇵🇹 بورتو البرتغالي .



أول تعليق من الشناوي على انضمام “زيزو ” للأهلي

الأهلي يدخل معسكر «فيفا» المغلق استعدادًا للمونديال 🦅 pic.twitter.com/BXXNJlssM4 — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) June 9, 2025

📍 أولى مباريات الأهلي:

🆚 إنتر ميامي.

🗓 الأحد 15 يونيو 2025 .

🕒 الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة/السعودية.

📝 استعدادات إدارية محكمة

الجهاز الإداري أنهى جميع الترتيبات: أماكن الإقامة. ملاعب التدريب. وسائل التنقل. جداول محاضرات “فيفا” مع الطاقم الفني والإداري والإعلامي.

كل هذا تم خلال اجتماع رسمي في الحادية عشرة صباحًا بتوقيت أمريكا، بحضور ممثلي فيفا واللجنة المنظمة.

⚽️ آخر مباراة ودية للأهلي

تعادل الأهلي مع باتشوكا المكسيكي بنتيجة 1-1 في مباراة ودية قوية فجر اليوم.

انتهى اللقاء بالتعادل في الوقت الأصلي، قبل أن يخسر الأهلي بركلات الترجيح.

🔍 هذه التجربة جاءت في وقت مهم لاختبار التشكيلة والتكتيك قبل مواجهة إنتر ميامي، خاصة على صعيد التعامل مع الضغط واللياقة.

🧠 تحليل سريع: