الأهلي ينعى العامري فاروق نائب رئيس النادي ووزير الرياضة الأسبق

نعى اليوم النادي الأهلي على قناته وصفحته الرسمية، إلى أعضائه وجماهيره ومحبيه أحد أبنائه ونائب رئيس النادي العامري فاروق وجاء نص النعي كالتالي:-

بقلوب يملأها التسليم بقضاء الله النافذ، وبعيون تلهبها الدموع حزنا وأسى ابنا غاليا من أبنائه وأحد رجالاته للمخلصين ، الذي كان نموذجا للمسئول العاشق والحريص على مصلحة وطنه وناديه «العامري فاروق، نائب رئيس النادي، وزير الرياضة الأسبق». الذي دأب على خدمة النادي الأهلي على مدى سنوات طويلة بذل خلالها أقصى ما لديه الإعلاء شأنه ورفعة رايته، حتى داهمته أزمة صحية مفاجئة أثناء أداء عمله بالنادي قبل شهرين، مکث على أثرها بأحد المستشفيات حتى استرد الله وديعته، وفاضت روحه الطاهرة إلى بارئها. في هذا اليوم الحزين نتوجه بالدعاء للمولى -عز وجل- أن يتغمد فقيد النادي الأهلي والرياضة المصرية بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان.

موعد تشييع جنازة العامري فاروق

ومن المقرر أن يتم تشييع جنازة الفقيد العامري فاروق من مسجد الشرطة عصر اليوم الجمعة، والذي وافته المنية صباح اليوم، عن عمر يناهز 53 عاما بعد صراع مع المرض لمدة 80 يوما.

وبحسب ما أعلنه اليوم الدكتور خالد العامري شقيقه الأكبر خالد فاروق عميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة ونقيب الأطباء البيطريين سابقا، فإن صلاة الجنازة سوف تقام على العامري فاروق، بمسجد الشرطة بأكتوبر أمام بعد صلاة العصر اليوم “.

وكان“ خالد العامري”، قد نعى العامري فاروق في تدوينه نشرها منذ قليل على حسابه الشخصي“ فيسبوك”، جاء فيها: مصاب آل العامري بنفوس راضية وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة محتسبين صابرين أنعى أخي الغالي: الشريف/ العامري فاروق العامري وزير الرياضة الأسبق/ نائب رئيس النادي الأهلي عن عمر ٥٣ عاما بعد صراع من المرض لمدة ٨٠ يوما.

سائلا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يرزقه الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب أو حساب أو عتاب.