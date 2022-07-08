الأهلي ينتظر ريكاردو سوارس في تحديد مصير عدد من اللاعبين

يستعد النادي الأهلي للموسم المقبل بإبرام عدد من الصفقات والاستغناء عن بعض اللاعبين، وسلم مجلس إدارة النادي الأهلي هذا الملف للمدير الفني البرتغالي ريكاردو سوارس ليحدد مصير اللاعبين الذي يحتاجهم واللاعبين الأخريين الذي يريد الاستغناء عنهم، وعلى رأس هؤلاء اللاعبين المعارين في الخارج والتي تنتهى فترة إعارتهم هذا الموسم.

إنتهاء إعارة عدد من اللاعبين في الخارج

وينتظر عدد من لاعبي الأهلي رد الإدارة عليهم بخصوص تجديد الإعارة أو عودتهم إلى النادي الأهلي أو الإستغناء عنهم، حيث انتهت إعارة اللاعب محمود كهربا إلى نادي هاتاي سبور التركي وينتظر كهربا قرار المدير الفني البرتغالي لتحديد مصيره مع المارد الأحمر، الأمر ذاته مع اللاعب أحمد ياسر ريان الذي انتهت إعارته وينتظر هو الأخر قرار الأهلي لعودته في ظل العقم التهديفي الذي يعاني منه مهاجمي النادي الأهلي.

إستغناء النادي الأهلي عن بعض اللاعبين

ويفكر النادي الأهلي في الإستغناء عن عدد من اللاعبين لعدم الإستفادة منهم وعدم تقديم مستويات جيدة، حيث بدأ الأهلي في البحث عن عرض مناسب لبيع اللاعب والتر بواليا بعد إنتهاء إعارته هو الأخر، وكان قد انتقل بواليا من نادي الجونة مطلع الموسم الماضي، وينتظر النادي الأهلي المدير الفني ريكاردو سوارس في تحديد هوية اللاعبين الموجودين للوقوف على قائمة من اللاعبين المستمرين داخل النادي وقائمة أخرى من اللاعبين الذين سيخرجون من النادي سواءاً على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.