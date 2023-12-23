الأهلي ينتصر على أوراوا الياباني ويحقق برونزية كأس العالم للأندية 2023

النادي الأهلي المصري انتصر على فريق أوراوا الياباني برباعية، وحقق الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

نجح النادي الأهلي في الانتصار على فريق أوراوا الياباني في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وبهذا الفوز فإن النادي الأهلي يحقق الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه، ويعد النادي الأهلي هو أكثر فريق فاز بالميدالية البرونزية في تاريخ كأس العالم للأندية.

ملخص مباراة الأهلي و أوراوا الياباني

انطلقت مباراة النادي الأهلي ونادي أوراوا في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً من اليوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر.

ونجح النادي الأهلي في تسجيل الهدف الأول عن طريق المدافع ياسر إبراهيم في الدقيقة 12، ثم أضاف اللاعب بيرسي تاو الهدف الثاني في الدقيقة 25، وبعدها بدقائق نجح النادي الياباني في التعادل لتصبح النتيجة هدفين لكل فريق.

وفي الدقيقة 60 أحرز مدافع فريق أوراوا هدف بالخطأ في مرماه لتصبح النتيجة 3-2 للنادي الأهلي، وفي الدقيقة 98 نجح التونسي علي معلول من إضافة الهدف الثالث عن طريق ضربة حرة مباشرة.

تحقيق الأهلي برونزية كأس العالم

حقق النادي الأهلى المصري برونزية بطولة كأس العالم للأندية 4 مرات، كانت أول ميدالية برونزية في تاريخ الأهلي في عام 2006، ثم حقق البرونزية كذلك في عام 2020.

وحقق النادي الأهلي الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية موسم 2021 ثم نجح في تحقيقها في العام الحالي، وبهذا فإن النادي الأهلي أصبح أكثر فريق تحقيقاً للبرونزية في كأس العالم.