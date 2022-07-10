الأهلي يكشف حقيقة عروض ديانج ويحذر اللاعب من وكلاء اللاعبين

ارتبط اسم اللاعب المالي أليو ديانج لاعب النادي الأهلي والمنتخب المالي بعدد من الأندية الأوربية والأسيوية التي تسعى لضمه، وتداولت عدد من الأخبار أن اللاعب لديه عدد من العروض الأوربية التي قد تجعل الأهلي يفكر في بيع اللاعب والاستفادة منه مادياً، كان ضمن أول الأندية الراغبة في ضمه فريق أندرلخت البلجيكي الذي تداول أن الفريق عرض 8 مليون يورو لضم اللاعب المالي لصفوفه.

الأهلى يوضح حقيقة العروض المقدمة لديانج

وكشف النادي الأهلي موقفه من انتقال ديانج إلى أحد الأندية أو فكرة الاستغناء عنه، حيث أكد أن اللاعب على ذمة الأهلي ولا نية للاستغناء عن اللاعب في الوقت الحالي حيث يحتاجه النادي ولا يمكن التفريط فيه، كما أضاف أن النادي لم يتلقى عروض رسمية لضم اللاعب المالي البالغ من العمر 24 عاماً، وأن النادي لم يخف أي عرض مقدم لأي لاعب بشرط أن يكون رسمياً ومناسب للاعب وللفريق، وحذر النادي اللاعب ديانج من العروض غير الرسمية التي تأتي عن طريق الوكلاء.

عروض كبيرة لضم ديانج في الفترة الأخيرة

وطلب في الفترة الأخيرة ضم اللاعب المالي أليو ديانج لما يتمتع به من قدرات بدنية هائلة، وجاء العرض الأخير الذي كشفته عدد من التقارير الصحفية والقنوات أن نادي النصر السعودي مستعد لدفع أكثر من خمسة ملايين يورو لضم اللاعب المالي أليو ديانج من النادي الأهلي المصري، حيث يريد النادي السعودي في تعزيز صفوفه للعودة إلى منصات التتويج.