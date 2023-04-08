الأهلي يقهر الزمالك ويتوج بطلًا لدوري اليد بعد غياب 4 مواسم

نجح النادي الأهلي مع مدربه الإسباني ديفيد ديفيز، في حصد لقب دوري المحترفين لكرة اليد، بعد فوزه المثير على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة مساء اليوم الجمعة، في الجولة الختامية للبطولة.

واتسمت المباراة بالإثارة والتشويق حتى الدقائق الأخيرة، خاصة مع تألق الحارسين كريم هنداوي وعبد الرحمن حميد، ومشاركة مجموعة كبيرة من النجوم أمثال أحمد الأحمر وأحمد خيري وعمر بكار وحسن وليد قداح.

وعند الدقيقة 27، كانت النتيجة تشير إلى تقدم النادي الأهلي على الزمالك بنتيجة 22-21، مع حصول المدرب الإسباني ديفيد ديفيز على وقت مستقطع.

ونجح مهاب سعيد في توسيع الفارق وأصبحت النتيجة 23-21 لصالح الأهلي، قبل حصول ماتيو جارالدا مدرب الزمالك على وقت مستقطع.

وفي الدقيقة 29، نجح الحارس عبد الرحمن حميد في التصدي لرمية جزائية من المخضرم أحمد الأحمر نجم الزمالك، ليستمر تقدم الأهلي بنتيجة 23-21.

كما واصل عبد الرحمن حميد حارس مرمى الأهلي، تألقه وتتصدى ببراعة لتصويبة قوية من حسن وليد قداح نجم الزمالك.

وحسب موقع ويكيبديا، فقد استعاد النادي الأهلي، لقب دوري المحترفين، بعدما حصده آخر مرة في موسم 2017-2018.

وكان الزمالك قد توج بلقب دوري المحترفين المصري في آخر 4 مواسم.