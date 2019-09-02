الأهلي يقدم رينيه وايلر كمدرب رئيسي لعقد لموسم واحد بقيمة 2.2 مليون يورو

قدم الأهلي مدربه الجديد”رينيه ويلر” إلى وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي عقده في النادي، وذلك بعد أن عين مجلس إدارة النادي الأهلي لجنة تخطيط تكون هي المسؤلة عن اختيار المدرب الجديد والذي سيأتي خليفة للمدرب السابق مارتن لاسارتي، كما أخبر مصدر في الأهلي أن العقد سيكون لموسم واحد قابل للتجديد لموسم واحد آخر، وسوف يحصل رينيه ويلر ومساعديه الأجانب الثلاثة على 2.2 مليون يورو، تضمن العقد شرط عقوبة لمدة ثلاثة أشهر على الطرفين.

رأي طه اسماعيل في المدرب الجديد رينيه ويلر

وقال طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط، إن المدرب تم اختياره لأنه طموح وشاب ولديه قدرة جيدة على التواصل مع اللاعبين، وأضاف أيضاً أن رينيه ويلر سيكون على اتصال دائم بقطاع الشباب، خاصة العناصر الواعدة التي تمثل مستقبل النادي.

مدرب الأهلي الجديد رينيه ويلر

قال رينيه ويلر أن سمعة الأهلي كانت السبب وراء توليه وظيفة لأول مرة في إفريقيا، وأضاف أنه سيعمل بجد للفوز بالبطولات مع النادي وستكون البداية هي دوري أبطال أفريقيا الذي غاب عنه الأهلي لبعض الوقت، ومن المعروف أن رينيه ويلر، الذي عينه الأهلي ليحل محل الأرجنتيني مارتين لاسارتي، هو المدرب الأجنبي السادس والعشرين في تاريخ الأهلي.