الأهلي يفوز على ميدياما الغاني ويضع قدما في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالأمس مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا ضد فريق ميدياما الغاني، وتمكن المارد الأحمر من تحقيق فوزا ثمين بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب بابا يارا في غانا، فوز الأهلي اليوم يرفع بصورة كبيرة جدا من فرص تأهله للدور القادم، فيما يلي سنتعرف على أبرز أحداث المباراة كما سنتعرف على ترتيب الفريقين حتى الآن.

الأهلي وميدياما

أبرز أحداث المباراة

بدأت المباراة بضغط شديد من فريق ميدياما أسفر عن عدد من الفرص الخطيرة على مرمى النادي الأهلي، كان أبرز تلك الفرص في الدقيقة الحادية عشر من المباراة عندما تصدى مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي لتسديدة يسارية قوية من مهاجم الفريق الغاني كادت أن تسفر عن الهدف الأول في المباراة، وأستمر ضغط الفريق الغاني طيلة الشوط الأول من المباراة، ومع الدخول في الشوط الثاني تمكن النادي الأهلي من إحراز هدفه الأول عن طريق حسين الشحات من تسديدة بقدمه اليسرى من داخل المنطقة، ليحرز بها هدف المباراة الوحيد.

ترتيب النادي الأهلي

بعد انتهاء مباراة اليوم أصبح النادي الأهلي في صدارة ترتيب المجموعة التي تضم كلا من فريق شباب بلوزداد الجزائري وفريق يانج أفريكانز وفريق ميدياما برصيد تسع نقاط، حيث خاض النادي الأهلي خمس مباريات حتى الآن استطاع الفوز في مباراتين والتعادل في ثلاث مباريات ولم يتلقى أي هزيمة حتى الآن، جدير بالذكر أنة في حال انتهاء مباراة شباب بلوزداد ويانج افريكان التى من المقرر أن تقام غدا ضمن منافسات نفس الجولة بفوز أحد الفريقين على الأخر سيحسم الأهلي تأهله رسميا إلى الدور التالي من البطولة.

ترتيب فريق مدياما

يقع فريق ميدياما الغاني حاليا في المركز الرابع والأخير من المجموعة برصيد أربعة نقاط فقط حيث فاز الفريق في مباراة وتعادل في مثلها وهزم في ثلاث مباريات، وعلى الرغم من ذلك فأن الفريق الغاني لم يفقد كل فرصة في التأهل للدور التالي من البطولة، حيث يبقى له فرصة وحيدة وهي تعادل كلا من يانج افريكانز وشباب بلوزداد في مباراة الغد شريطة تحقيقه الفوز على فريق شباب بلوزداد في مباراة الجولة السادسة وفوز الأهلي على فريق يانج أفركانز في مباراة الفريقين القادمة.