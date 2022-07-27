الأهلي يفوز على مصر المقاصة ويواصل حلم الفوز بالدوري المصري الممتاز

لعب اليوم النادي الأهلي ضد نادي مصر المقاصة وكان لقاء يحمل معنى واحد اما فوز الأهلي واستمرار حلمه نحو بطولة الدوري المصري الممتاز واما فوز مصر المقاصة وهروبه من شبح الهبوط إلى الدرجة الثانية الذي يلاحقه بين كل مباراة والأخرى.

فاز الأهلي على نادي مصر المقاصة بنتيجة واحد صفر سجله الاعب المالي اليو ديانج بعد تسديدة ارضية سددها بطريقة إحترافية رائعة، واستمر النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد ٥٤ نقطة ويسبقه في الترتيب نادي براميدز في المركز الثاني برصيد ٥٩ نقطة ويأتي في المركز الأول نادي الزمالك برصيد ٦٠ نقطة.

بينما ظل فريق مصر المقاصة في المركز الأخير برصيد ١٥ نقطة ويظل في دائرة خطر الهبوط إلى الدرجة الثانية وتوديع الدوري المصري الممتاز.

بدأ الشوط الأول بضغط شديد من النادي الأهلي والهجمات تلاحق فريق مصر المقاصة من الجهة اليمنى من الاعب كريم فؤاد ومن الجهة اليسرى من الاعب محمود وحيد ولكن سرعان ما تدارك فريق مصر المقاصة الموقف وبدأ في تحميع خطوطه حتى يبني جدار دفاعي صلب لا يقوى على إختراقه النادي الأهلي.

ولكن الدقيقة ٢٣ من عمر المباراة اشتعلت بالهدف الأول لنادي الأهلي عن طريق الاعب المالي اليو ديانج بعد إنطلاقة ولا أروع من كريم فؤاد سبق بها لاعب مصر المقاصة ومررها للاعب احمد عبد القادر الذي مررها للاعب أليو ديانج ليسكنها شباك حارس مرمي فريق المقاصة بتسديدة أرضية نفذت بطريقة إحترافية.

أهدر الاعب حسام حسن فرص كثيرة اثناء الشوط الأول ولكن كان مجهوده في اللقاء كثير في توفير الفرص للاعبين الأخرين وقطع الكور والضغط على مدافعي فريق مصر المقاصة.

لعب النجم الشاب أحمد عبد القادر شوط أول ممتاز جدا اليوم وحاول كثيرا أن يعتمد على مهاراته الفردية ويكرسها لصالح الفريق وجاء ذلك فرصة وضح بها الاعب حسام حسن وجها لوجه بحارس مصر المقاصة ولكن مدافع مصر المقاصة انقذ الموقف في أخر الأمر.

كان الاعب المالي اليو ديانج نجم من نجوم اللقاء اليوم وظهر أداءه الكبير في الشوط الأول وتوج أداءه الكبير بهدف في مرمى الفريق المنافس ولم يحتفل بعد الهدف.

ظهر فريق مصر المقاصة خطورته في الشوط الأول بتسديدة علت قائم محمد الشناوي من الاعب محمد عادل، وأيضا كاد الهدف الأول يسجل في شباك الحارس محمد الشناوي بالنيران الصديقة عن طريق مدافع النادي الأهلي أيمن أشرف.

سجل الهدف الأول لنادي مصر المقاصة في أخر الشوط الأول ولكن ألغي بداعي التسلل وشهد ذلك أيضا إصابة الحارس الكبير محمد الشناوي وخرج بين الشوطين ونزل بديلا له الحارس الشاب علي لطفي.

بدأ الشوط الثاني والأهلي مسيطر على مجريات المباراة ويهاجم بكل الطرق ولم يظهر فريق مصر المقاصة خطورته طوال الشوط الثاني إلا في الدقائق الأخيرة وحاول التهديف على شباك علي لطفي ولكن كلها باءت بالفشل.

قام فريق مصر المقاصة بتسجيل هدفا أخر ولكن ألغي ايضا بداعي التسلل على نفس الاعب مدافع فريق مصر المقاصة أحمد عبد المنعم الذي شارك في تسلل الهدف الذي سجله مصر المقاصة في الشوط الأول وألغي أيضا

شهد الشوط الثاني نزول لاعبين مثل علي معلول ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وخط الوسط المدافع حمدي فتحي الذي قرر المدرب ريكاردو سواريز إراحتهم اليوم ومشاركتهم لدقائق قليلة في الشوط الثاني.

وانتهت المباراة بفوز النادي الأهلي الذي يحاول المواصلة للفوز بالدوري المصري الممتاز ويسابق الزمن وليس عليه إلا الفوز في المباريات القادمة ويأمل تعثر منافسيه كنادي الزمالك ونادي براميدز وهذه هي متعة الدوري المصري الموسم الحالي.