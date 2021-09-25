الأهلي يفوز على إنبي بشق الأنفاس ويتأهل لمواجهة براميدز في دور الثمانية من كأس مصر

الأهلي يفوز على إنبي ضمن مواجهات دور الثمانية من كأس مصر.

فاز الأهلي في مباراته ضد فريق إنبي التي أقيمت اليوم في الساعة السابعة علي ستاد بترو سبورت ضمن مواجهات دور 16 من كأس مصر ويتأهل لمواجهة نادي براميدز في دور التمانية والفائز من هذا اللقاء يتأهل لخوض ما قبل نهائي كأس مصر ضد فريق بتروجيت.

انتصر النادي الأهلي على نادي إنبي بصعوبة بالغة وظلت المباراة في التعادل السلبي حتى الدقيقة 74 من اللقاء حيث ابتسمت الكورة لصلاح محسن مهاجم النادي الأهلي واظفرت عن الهدف الأول لنادي الأهلي بعد اسيست من لمسة واحدة من الاعب محمد مجدي قفشه صناع العاب النادي الأهلي وتمريرة رائعة أرسلها له لويس ميكيسوني جناح الأهلي الجديد, انتهت المباراة بهذا الهدف وتأهل النادي الأهلي لمقابلة نادي براميدز.

تشكيل الفريقين “الأهلي” و “إنبي”.

بدأ المدير الفني السيد بيتسو موسيماني اللقاء بتشكيلة تتكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: بدر بانون/أيمن أشرف/أكرم توفيق/علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية/اليو ديانج

خط الهجوم: محمود كهربا/محمد مجدي قفشه/أحمد عبد القادر/محمد شريف

واختلفت التشكيلة عن مواجهة الأهلي السابقة مع طلائع الجيش في بطولة السوبر المصري التي فاز بها طلائع الجيش بركلات الترجيح, حيث شارك كلا من بدر بانون وأليو ديانج وأحمد عبد القادر وكهربا في التشكيل الأساسي.

وبدأ المدرب القدير “حلمي طولان” اللقاء بتشكيلة تتكون من:

محمود جاد – علي فوزي – محمد إسماعيل – حسام عرفات – إبراهيم جلال – إبراهيم القاضي – أحمد العجوز – مهاب ياسر – مصطفى جمال – مصطفى ياسر شكشك – زياد كمال.

ملخص مباراة الأهلي و إنبي في دور 16 ضمن مواجهات كأس مصر.

بدأت المباراة كالعادة هجوم من النادي الأهلي ومحاولة السيطرة على المباراة في الدقائق الأولى وأيضا محاولة تسجيل هدف في الربع ساعة الأولى لتهدئة وترضية الجماهير التي حزنت لخسارة بطولة السوبر المصري الأخيرة ضد طلائع الجيش, لعب نادي إنبي علي الهجمات المرتدة ومحاولة بناء جدار دفاع قوي لا يقدر هجوم الأهلي علي تجاوزه.

ملخص الشوط الأول من مباراة الأهلي و إنبي.

حصل محمد إسماعيل مدافع إنبي على بطاقة صفراء في الدقيقة 8 بعدما تدخل بقوة مع محمد شريف وحصل مهاجم الأهلي علي ركلة حرة خطيرة أمام منطقة الجزاء ولكن لم يجيدوا التعامل معها.

بعدها بدقائق يرسل عمرو السولية عرضية خطيرة يقابلها محمد شريف ولكن لا يحسن التصرف معها ويضيع الهدف الأول علي النادي الأهلي.

وكادت عرضية قفشة التي ارسلها ليقابلها أحمد عبد القادر برأسه وكادت أن تظفر عن الهدف الأول للنادي الأهلي ولكن لم يحسن أيضا معها التصرف الاعب الجديد أحمد عبد القادر.

وحاول نادي إنبي أيضا أن يقتنص الفرصة ويتقدم على النادي الأهلي بعد إنفراد تام للاعب نادي إنبي بالشناوي بعد تمريرة طولية ضربت دفاع النادي الأهلي ولكن ينقذها أيمن أشرف في اللحظات الأخيرة من المرمى.

وغادر حسام عرفات مهاجم إنبي الملعب بعدما تعرض للإصابة وشارك بدلا منه محمد حتحوت بعد تكرار إصابته في الملعب عدة مرات وعدم قدرته علي مواصلة اللعب.

وكان لمحمد مجدي افشه ايضا نصيب من الفرص المهدرة حيث تلقى عرضية رائعة من علي معلول صانع الحلول , ولكن سددها خارج مرمى محمود جاد وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ملخص الشوط الثاني من مباراة الأهلي و إنبي.

دخل النادي الأهلي الشوط الثاني وهو أكثر شراسة على المرمى وأكثر خطورة أمام محمود جاد حارس إنبي.

في الدقيقة 59 دخل لويس ميكيسوني بديلا للاعب محمود كهربا لتنشيط خط الهجوم لدى النادي الأهلي وقد كهربا أداء رائع اليوم ولكن لم يحالفه الحظ في عدة كرات وكاد أن يحصل علي ركلة جزاء ولكن لم يحسبها محمود البنا بسبب تمثيل محمود كهربا ولم يركله أحد داخل منطقة الجزاء.

لويس ميكيسوني بدأ إستلام الكرات وقام بتوزيع اللعب من اليمين إلى اليسار والعكس وحاول تنشيط اللعب في الخط الهجومي ووسط الملعب لمحاولة تسجيل الهدف الأول.

وكاد أن يفعلها و أن يسجل هدف تقدم الأهلي بعدما وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ الحارس محمود جاد لكنه تأخر في لعب الكرة ليبعدها الدفاع.

ومرة جديدة أهدر الأهلي فرصة خطيرة بعد هجمة مرتدة قادها محمد مجدي قفشه وأرسلها للاعب احمد عبد القادر وتصرف معاها ببراعة وسددها بقوة بعد ترويض دفاع نادي إنبي ولكن وقف لها حارس إنبي محمود جاد بالمرصاد وذهبت إلى لويس ميكيسوني ولكن ضيعها بغرابة شديدة.

ودفع موسيماني بالثنائي صلاح محسن وحسام حسن في الدقيقة 70 بدلا من محمد شريف وأحمد عبد القادر.

وفي الدقيقة 74 ينجح البديل الذهبي للنادي الأهلي المهاجم صلاح محسن بتسجيل هدف الفوز للنادي الأهلي بعد اسيست ولا أروع من صانع الألعاب محمد مجدي قفشة وتمريرة من لويس ميكيسوني من البداية.

غادر أفشة الملعب وشارك بدلا منه وليد سليمان في الدقيقة 82.

وسجل حسام حسن هدفا رائعا في الدقائق الأخيرة بوضع الكرة من أعلى محمود جاد، لكن الحكم لم يحتسبه بداعي التسلل.

نجوم لقاء الأهلي وإنبي في كأس مصر.

من نجوم اللقاء لاعب خط الوسط اليو ديانج حيث كان الاعب الأكثر استخلاصا للكرات ومنشط خط الوسط والرابط بين خط الدفاع والهجوم ولياقة بدينة على مستوي عال طوال 90 دقيقة من المباراة وايضا ظهرت الصفقة الجديدة لويس ميكيسوني بأداء رائع وحالة نشطة للغاية, فهو يتمتع بتحكم عالي للكورة وتسديدات رائعة على المرمى وتمريرات حاسمة جديدة.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مواجهة الأهلي وبيراميدز لخوض الدور قبل النهائي من الكأس أمام بتروجيت، بينما ستكون المواجهة الثانية من الدور نفسه بين الزمالك وأسوان.

قد أعلن منذ أيام ماضية، تأجيل مباريات دوري الـ8 وقبل النهائي من كأس مصر بسبب معسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي ليبيا.

لقطات حصرية لموقع نجوم مصرية.

سجدة شكر لله بعد تسجيل صلاح محسن لهدف الفوز للنادي الأهلي.

الفرصة الضائعة من لاعب إنبي بعد إنفراد تام بحارس مرمي النادي الأهلي محمد الشناوي.