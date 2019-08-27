الأهلي يعين مدربًا جديدًا “أوروبي” خلال الساعات القليلة المقبلة

عين الأهلي لجنة تخطيط لاختيار المدرب الجديد خلال الساعات القليلة القادمة بعد تكثيف اللجنة لمفاوضاتها مع أكثر من مدرب وتتفاوض حاليًا بينهما لاختيار واحد منهم، حيث تفضل لجنة تخطيط الأهلي اختيار مدرب أوروبي لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

إقالة مدرب الأهلي مارتن لاسارتي واختيار مدرب جديد “أوروبي”

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة “محمود الخطيب” رئيس النادي، إقالة المدير الأوروجواي مارتن لاسارتي، ويأتي هذا القرار بعد خروج الأهلي من منافسات كأس مصر، وذلك بعد خسارته أمام نادي بيراميدز بنتيجة 1/0، حيث أكد مسئولو الأهلي أن هناك ميل إلى إسناد المسؤولية إلى مدرب أوروبي، كما يمكنهم استئجار شخص من أمريكا الجنوبية فقط في حالة العثور على مدرب يتمتع بإمكانات كبيرة.

خسارة الأهلي أمام بيراميدز تُطيح بـ”لاسارتي”

للمرة الثانية في تاريخ النادي، خسر الأهلي ثلاث مرات أمام نادٍ واحد في موسم واحد حيث هزم نادي بيراميدز الأهلي مرتين في الدوري قبل أن يهزمهم ليلة السبت على الكأس بفضل هدف من إريك تراوري، تم تعيين لاسارتي كمدير للأهلي في يناير، ومنذ ذلك الحين قاد النادي في 31 مباراة.

تحت قيادة “مارتن لاسارتي” ، فاز الأهلي بلقب الدوري المصري بعد منافسة شرسة مع منافسه الرئيسي الزمالك، لكن النادي خرج من مسابقة دوري أبطال أفريقيا CAF من دور الثمانية، بعد أن خسر 5-1 في مجموع المباراتين أمام صن داونز، الأمر الذي جعل جمهور الأهلي العظيم في حالة غضب شديد من أداء مارتن لاسارتي، ومع ذلك أخذ لاسارتي الفرصة مرة أخرى مع النادي الأهلي حتى خسارة الأهلي أمام نادي بيراميدز، الأمر الذي جعل مجلس إدارة الأهلي يسعى لاختيار مدرباً جديداً ليكون خليفة مارتن لاسارتي وذلك بعد إعلان إقالته.

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