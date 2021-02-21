الأهلي يعلن موعد عودة علي معلول للملاعب

أعلن النادي الأهلي موعد انتظام النجم التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق في التدريبات الجماعية، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة بايرن ميونخ بنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية يوم 8 فبراير الجاري.

وقال رئيس الجهاز بالطبي بالأهلي، أحمد أبو عبلة، أن معلول سوف ينتظم في التدريبات الجماعية يوم الخميس ولكن بشكل تدريجي، وبداية من السبت ينتظم بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أنه سوف يكون جاهزًا للمشاركة والعودة للملاعب بعد مواجهة سيمبا التنزاني.

الجدير بالذكر أن إصابة معلول، تسببت في غيابه عن مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية أمام بالميراس البرازيلي، والتي فاز بها الأهلي بركلات الترجيح، وعن مباراة المريخ السوداني أولى مباريات الفريق في دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال إفريقيا والتي فاز بها المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

ويستعد الأهلي لخوض المباراة الثانية في دور المجموعات أمام فريق سيمبا التنزاني، والتي سوف تقام بعد غد الثلاثاء، في الساعة الثالثة عصرًا.