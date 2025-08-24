أخبار الرياضة

الأهلي يعلن قائمة مواجهة غزل المحلة وسط غيابات مؤثرة

أحمد المدبولي

أعلن المدير الفني للأهلي، خوسيه ريبيرو، قائمة فريقه لمواجهة غزل المحلة غدًا الإثنين.

وذلك في إطار الجولة الرابعة من الدوري المصري، وشهدت القائمة استمرار غياب عدد من اللاعبين الأساسيين.

ويغيب عن صفوف الأهلي كل من ياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد شكري بسبب الإصابة، إضافة إلى غياب محمد هاني بسبب الإيقاف.

كما يستمر غياب الثنائي مروان عطية وإمام عاشور بسبب الإصابة التي لحقت بهما منذ بداية الموسم.

ولأسباب فنية، استبعد ريبيرو كلًا من أحمد عبدالقادر، ومحمد عبدالله، ومحمد أحمد “سيحا”.

وشهدت القائمة عودة اللاعب أحمد عابدين لأول مرة هذا الموسم بعد انتهاء فترة إعارته.

قائمة الأهلي كاملة لمباراة غزل المحلة:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، محمد الشناوي.

الدفاع: أشرف داري، أحمد رمضان، أحمد عابدين، كريم فؤاد، عمر كمال، أحمد نبيل “كوكا”، مصطفى العش.

الوسط: محمد مجدي “أفشة”، أحمد سيد “زيزو”، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، أحمد رضا، طاهر محمد طاهر، أشرف بنشرقي، حسين الشحات، محمود حسن “تريزيجيه”.

الهجوم: محمد شريف، نيتس جراديشار.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، بينما يأتي غزل المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط.

