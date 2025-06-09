الأهلي يعلن عن قميصه الثاني لكأس العالم للأندية 2025

كشف النادي الأهلي، مساء اليوم الإثنين، عن قميصه الثاني الذي سيشارك به في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

🟥 قميص الأهلي الجديد

كشف النادي الأهلي، مساء اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 ، عن القميص الثاني الذي سيرتديه الفريق في البطولة.

، عن الذي سيرتديه الفريق في البطولة. القميص يأتي بألوان الأسود مع خطوط بيضاء .

. ظهر بالقميص الجديد الصفقات الجديدة أبرزهم: أحمد سيد “زيزو” محمود حسن “تريزيجيه”

أبرزهم:

🏆 مباراة الأهلي الأولى في مونديال الأندية 2025

🗓 الموعد : فجر الأحد 15 يونيو 2025

: فجر ⏰ الساعة : 03:00 فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

: بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. ⚽️ المنافس : إنتر ميامي الأمريكي (بقيادة ليونيل ميسي).

: إنتر ميامي الأمريكي (بقيادة ليونيل ميسي). 📺 القنوات الناقلة: شبكة MBC مصر – البث مباشر.

📋 قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

🧤 حراس المرمى:

محمد الشناوي

مصطفى شوبير

مصطفى مخلوف

محمد سيحا

🛡️ خط الدفاع:

ياسر إبراهيم

أشرف داري

مصطفى العش

أحمد رمضان

محمد هاني

خالد عبدالفتاح

عمر كمال

يحيى عطية الله

كريم الدبيس

🧠 خط الوسط:

أحمد نبيل كوكا

مروان عطية

حمدي فتحي

محمد مجدي “أفشة”

أحمد رضا

محمد علي بن رمضان

إمام عاشور

🧨 خط الهجوم:

طاهر محمد طاهر

حسين الشحات

أشرف بن شرقي

محمود حسن “تريزيجيه”

نيتس جراديشار

أحمد سيد “زيزو”

📝 سينضم لاحقًا:

وسام أبو علي

أليو ديانج

📸 لقطات من جلسة التصوير الرسمية لمونديال الأندية 😍🏆 pic.twitter.com/c47iQzmBYr — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) June 9, 2025

🌍 مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 – المجموعة الأولى: