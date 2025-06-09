الأهلي يعلن عن قميصه الثاني لكأس العالم للأندية 2025
كشف النادي الأهلي، مساء اليوم الإثنين، عن قميصه الثاني الذي سيشارك به في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
🟥 قميص الأهلي الجديد
- كشف النادي الأهلي، مساء اليوم الإثنين 9 يونيو 2025، عن القميص الثاني الذي سيرتديه الفريق في البطولة.
- القميص يأتي بألوان الأسود مع خطوط بيضاء.
- ظهر بالقميص الجديد الصفقات الجديدة أبرزهم:
- أحمد سيد “زيزو”
- محمود حسن “تريزيجيه”
🏆 مباراة الأهلي الأولى في مونديال الأندية 2025
- 🗓 الموعد: فجر الأحد 15 يونيو 2025
- ⏰ الساعة: 03:00 فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
- ⚽️ المنافس: إنتر ميامي الأمريكي (بقيادة ليونيل ميسي).
- 📺 القنوات الناقلة: شبكة MBC مصر – البث مباشر.
📋 قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025
🧤 حراس المرمى:
- محمد الشناوي
- مصطفى شوبير
- مصطفى مخلوف
- محمد سيحا
🛡️ خط الدفاع:
- ياسر إبراهيم
- أشرف داري
- مصطفى العش
- أحمد رمضان
- محمد هاني
- خالد عبدالفتاح
- عمر كمال
- يحيى عطية الله
- كريم الدبيس
🧠 خط الوسط:
- أحمد نبيل كوكا
- مروان عطية
- حمدي فتحي
- محمد مجدي “أفشة”
- أحمد رضا
- محمد علي بن رمضان
- إمام عاشور
🧨 خط الهجوم:
- طاهر محمد طاهر
- حسين الشحات
- أشرف بن شرقي
- محمود حسن “تريزيجيه”
- نيتس جراديشار
- أحمد سيد “زيزو”
📝 سينضم لاحقًا:
- وسام أبو علي
- أليو ديانج
📸 لقطات من جلسة التصوير الرسمية لمونديال الأندية 😍🏆 pic.twitter.com/c47iQzmBYr
— النادي الأهلي (@AlAhly) June 9, 2025
🌍 مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 – المجموعة الأولى:
|الفريق
|الدولة
|الأهلي
|مصر 🇪🇬
|إنتر ميامي
|الولايات المتحدة 🇺🇸
|بورتو
|البرتغال 🇵🇹
|بالميراس
|البرازيل 🇧🇷