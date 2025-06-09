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الأهلي يعلن عن قميصه الثاني لكأس العالم للأندية 2025

معتز خليل

كشف النادي الأهلي، مساء اليوم الإثنين، عن قميصه الثاني الذي سيشارك به في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

🟥 قميص الأهلي الجديد

  • كشف النادي الأهلي، مساء اليوم الإثنين 9 يونيو 2025، عن القميص الثاني الذي سيرتديه الفريق في البطولة.
  • القميص يأتي بألوان الأسود مع خطوط بيضاء.
  • ظهر بالقميص الجديد الصفقات الجديدة أبرزهم:
    • أحمد سيد “زيزو”
    • محمود حسن “تريزيجيه”

🏆 مباراة الأهلي الأولى في مونديال الأندية 2025

  • 🗓 الموعد: فجر الأحد 15 يونيو 2025
  • الساعة: 03:00 فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
  • ⚽️ المنافس: إنتر ميامي الأمريكي (بقيادة ليونيل ميسي).
  • 📺 القنوات الناقلة: شبكة MBC مصر – البث مباشر.

📋 قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

🧤 حراس المرمى:

  • محمد الشناوي
  • مصطفى شوبير
  • مصطفى مخلوف
  • محمد سيحا

🛡️ خط الدفاع:

  • ياسر إبراهيم
  • أشرف داري
  • مصطفى العش
  • أحمد رمضان
  • محمد هاني
  • خالد عبدالفتاح
  • عمر كمال
  • يحيى عطية الله
  • كريم الدبيس

🧠 خط الوسط:

  • أحمد نبيل كوكا
  • مروان عطية
  • حمدي فتحي
  • محمد مجدي “أفشة”
  • أحمد رضا
  • محمد علي بن رمضان
  • إمام عاشور

🧨 خط الهجوم:

  • طاهر محمد طاهر
  • حسين الشحات
  • أشرف بن شرقي
  • محمود حسن “تريزيجيه”
  • نيتس جراديشار
  • أحمد سيد “زيزو”

📝 سينضم لاحقًا:

  • وسام أبو علي
  • أليو ديانج

🌍 مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025المجموعة الأولى:

الفريق الدولة
الأهلي مصر 🇪🇬
إنتر ميامي الولايات المتحدة 🇺🇸
بورتو البرتغال 🇵🇹
بالميراس البرازيل 🇧🇷

 


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عن الكاتب:
معتز خليل

صحفي وكاتب حر في بعض المواقع الاخبارية، وباحث في العلوم الاجتماعية والدينية، حاصل على ليسانس آداب لغات شرقية.

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