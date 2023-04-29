الأهلي يطرد الرجاء خارج أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي

بلغ الأهلي المصري، نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تعادله السلبي بدون أهداف 0-0 مع مضيفه الرجاء البيضاوي المغربي، مساء اليوم السبت، في إياب دور الثمانية، على ملعب محمد الخامس.

واستفاد الأهلي من فوزه ذهابا على أرضه، السبت الماضي، بهدفين دون رد على ستاد القاهرة الدولي.

ويخوض الأهلي، نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام الفائز من صدام الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري.

وبالعودة لأحداث المباراة، فقد فشل لاعبو الأهلي والرجاء البيضاوي في هز الشباك على مدار 90 دقيقة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، علما بأن الرجاء أهدر ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، صمد الأهلي أمام هجمات أصحاب الأرض، ليخرج بتعادل ثمين ويقطع تذكرة العبور لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي المصري قد صعد لدور الثمانية بعد احتلال وصافة مجموعته التي ضمت صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

أما الرجاء المغربي قطع تذكرة العبور لربع النهائي، بعد تصدر مجموعته التي ضمت سيمبا التنزاني وفايبرز الأوغندي وحوريا كوناكري الغيني.

ودفع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي المصري، بتشكيلة أساسية لمواجهة الرجاء البيضاوي، نشرها حساب النادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على النحو التالي:

الحارس محمد الشناوي، علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني، حمدي فتحي، أليو ديانج، مروان عطية، حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود عبد المنعم كهربا

أما التونسي منذر الكبير المدير الفني للرجاء البيضاوي، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة الأهلي، نشرها حساب نادي الرجاء المغربي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على النحو التالي:

يذكر أن الأهلي المصري، أطاح بالرجاء البيضاوي خارج دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي من نفس الدور (ربع النهائي)، حيث تغلب عليه في الموسم الماضى بنتيجة 2-1 ذهابا قبل التعادل معه في الإياب بنتيجة 1-1، علما بأن محمد عبد المنعم سجل هدف تعادل الأهلي، من رأسية مميزة.