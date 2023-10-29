الأهلي يسعى للفوز على صن داونز في جنوب أفريقيا

في مباراة من العيار الثقيل يلتقي النادي الأهلي نظيره صن دوانز بطل جَنُوب أفريقيا، في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي وينتظر جماهير الأهلي هذه المواجهة بشغف وخوف في نفس الوقت بعد الأداء المتواضع في المباراة الأخيرة مع سمبا التنزاني، وفي هذا المقال وسنقدم لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة لهذه المباراة المهمة.

المصدر الصفحة الرسمية للنادي الاهلي على منصة اكس

موعد مباراة الأهلي وصنداونز

وتنطلق مباراة النادي الأهلي و صن داونز الجَنُوب أفريقي في تمام الساعة الثالثة عصرا في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي في جَنُوب أفريقيا، ويمكن لعشاق الأهلي متابعة المباراة حسب التوقيت المحلي لكل دولة كالتالي:

البلد توقيت المباراه حسب البلد القاهرة 3:00 عصرًا طرابلس 3:00 عصرًا الخرطوم 3:00 عصرًا بريتوريا 3:00 عصرًا القدس 4:00 عصرًا الرياض 4:00 عصرًا الدوحة 4:00 عصرًا صنعاء 4:00 عصرًا بيروت 4:00 عصرًا الكويت 4:00 عصرًا دمشق 4:00 عصرًا بغداد 4:00 عصرًا عمان 4:00 عصرًا المنامة 4:00 عصرًا أبو ظبي 5:00 مساءً مسقط 5:00 مساءً تونس 6:00 مساءً الجزائر 6:00 مساءً الرباط 6:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

شبكة قنوات أون تايم سبورتس، ستقوم ببث جميع مباريات البطولة، بعد أن حصلت رسميًا على حقوق بث مباريات الدوري الأفريقي، وذلك بالإضافة إلى شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، بالإضافة إلى بي إن سبورتس المفتوحة.

"مباريات الأهلي وصن داونز كتاب مفتوح".. اعرف رأي الكابتن تامر صقر👇#صباح_ONTime pic.twitter.com/FcjN7AyLYS — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 29, 2023

ترددات قناة أون تايم سبورت

فهناك العديد من القنوات المجانية التي ستنقل القناة بشكل حصري للجماهير في الوطن العربي، ومن أبرزها قنوات أون تايم سبورتس OnTime Sports، وقنوات أبو ظبي الرياضية AD Sports، كذلك القنوات الرياضية السعودية SSC، أما عن تردد قناة أون تايم سبورتس كالتالي:

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ أون تايم سبورت 1 نايل سات 11681 أفقي 27500 5/6 أون تايم سبورت 2 نايل سات 12303 أفقي 27500 5/6

من القاهرة إلى بريتوريا ✈️ 🇿🇦 رحلة فريقنا إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز🦅 pic.twitter.com/H6bV12WC7N — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) October 27, 2023

تشكيل فريق النادي الاهلي اليوم

سيبحث المدرب السويسري اليوم عن الفوز على صن داونز في أول مواجهة له ضد الفريق الجَنُوب الإفريقي، بعد الأداء الضعيف أمام سيمبا التنزاني حيث من المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي اليوم أمام صن داونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي كالتالي:

حراسة المرمى: الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – علي معلول.

خط الوسط: مروان عطيه – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – بيرسي تاو – حسين الشحات.

الهجوم: كهربا.

وختامًا: قدمنا لكم في هذا المقال(الأهلي يسعى للفوز على صن داونز في جَنُوب أفريقيا) موعد المباراة والقنوات الناقلة واهم ترددات قناة أون تايم سبورت بالإضافة الى تشكيل النادى الأهلي.