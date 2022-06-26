الأهلي يسعى للتخلص من ثلاثي الفريق في الفترة المقبلة

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء الأربعاء الماضي من تحقيق فوز مهم للغاية على فريق غزل المحلة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت في الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز على ستاد الأهلي وي السلام ليرتفع رصيد الفريق الأحمر من النقاط للنقطة 44 في المركز الثالث في بطولة الدوري وبفارق أربع نقاط من المتصدر الغريم التقليدي نادي الزمالك الذي يمتلك 48 نقطة بعدد مباريات أكثر، بينما يأتي نادي بيراميدز في الوصافة برصيد 45 نقطة.

ومن جانبه كشف مصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء أن لجنة التخطيط داخل النادي الأهلي برئاسة محسن صالح ترغب في التخلص من ثلاثي الفريق في الفترة المقبلة وعلى راسهم المهاجم حسام حسن الذي لم يقدم أوراق اعتماده لجماهير النادي الأهلي حتى الآن، والظهير الأيسر محمود وحيد الذي ظهر بأداء ضعيف للغاية وعدم قدرته من اثبات نفسه كبديل مناسب للتونسي علي معلول في هذا المركز، والمهاجم الجنوب أفريقي بيرسي تاو الذي يعاني من الإصابات المتعددة ولم يثبت نفسه كلاعب أساسي داخل الفريق الأحمر.

وتبحث إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في الوقت الحالي عن مدير فني جديد لقيادة الأحمر عقب رحيل موسيماني في الفترة الماضية.