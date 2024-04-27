الأهلي يسحق مازيمبي ويبلغ نهائي دوري أبطال أفريقيا

بلغ الأهلي المصري، نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على ضيفه مازيمبي الكونغولي، بثلاثية دون رد 3-0 مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي البطولة.

وضرب الأهلي، موعدا ناريا مع نظيره الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما نجح الفريق التونسي في إقصاء صن داونز الجنوب أفريقي من نصف النهائي.

الشوط الأول لمباراة الأهلي ومازيمبي، انتهى على إيقاع التعادل السلبي بين الطرفين.

وفي الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 68، نجح المدافع محمد عبد المنعم في تسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر.

وفي الدقيقة 83، تمكن المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي من تسجيل الهدف الثاني للنادي الأهلي.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة (90+12) تمكن اللاعب أكرم توفيق من تسجيل الهدف الثالث للفريق المصري، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي 3-0.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين في الكونغو الديمقراطية، يوم السبت الماضي.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة مازيمبي، نشرها حساب النادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على النحو التالي:

الحارس مصطفى شوبير، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني، علي معلول، عمرو السولية، بيرسي تاو، أكرم توفيق، أحمد عبد القادر، وسام أبو علي، أحمد نبيل كوكا

وكان الأهلي المصري قد بلغ نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تجاوز عقبة سيمبا التنزاني، أما مازيمبي فقد تجاوز عقبة بيترو أتلتيكو الأنجولي.

يذكر أن الأهلي يعد حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد اللقب في الموسم الماضي 2022-2023 على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

وشارك الأهلي في منافسات كأس العالم للأندية والتي أقيمت خلال العام الماضي 2023 في المملكة العربية السعودية، واحتل المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية، بعد فوزه على بطل آسيا، أوراوا ريد دياموندز في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، علما بأن الفريق المصري فاز في مباراة دور الثمانية (ربع النهائي) على اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1.

ويطمح الأهلي مع مدربه مارسيل كولر لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي، علما بأن الفريق بتجاوز عقبة مازيمبي الكونغولي، يكون قد صعد إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة على التوالي.

وحصد الأهلي، لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك وكايزر تشيفز على الترتيب، فيما خسر النهائي الثالث أمام الوداد البيضاوي في المغرب، ثم عاد وصعد لنهائي البطولة الأفريقية وتوج باللقب على حساب الوداد المغربي، وكان ذلك في الموسم الماضي 2022-2023.

وكان الأهلي قد حصد بطولة كأس مصر، بعد فوزه في المباراة النهائية والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية، بهدفين دون رد 2-0 على غريمه التقليدي الزمالك، من توقيع إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة.